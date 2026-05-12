Российские силы ПВО сбили сотню дронов ВСУ за сутки

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 108 дронов ВСУ за сутки, сообщили в Минобороны РФ. Обезвреженные объекты относились к БПЛА самолетного типа.

Российские военные также поразили военные аэродромы Вооруженных сил Украины, склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации в 56 районах. По данным МО РФ, удары наносились ударными БПЛА, авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ВСУ в период действия перемирия увеличили число ударов по территории России. По его словам, в минувшую неделю противник бил по гражданским объектам в густонаселенных районах страны.

По словам Мирошника, за неделю более 230 мирных россиян пострадали, 25 из них погибли. Атаки ВСУ затронули не менее 20 российских регионов, удаленных от зоны спецоперации, включая Московский регион, Чувашию и Чеченскую Республику, уточнил дипломат.