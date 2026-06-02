В «Атомфлоте» раскрыли, когда сдадут самый мощный атомный ледокол

Самый мощный атомный ледокол «Лидер» будет передан флоту в 2029 году

Модель атомного ледокола «Лидер» Модель атомного ледокола «Лидер» Фото: Михаил Киреев/РИА Новости
Головной атомный ледокол проекта «Лидер» под названием «Россия» планируется передать флоту в конце 2029 года, сообщили ТАСС во ФГУП «Атомфлот» (входит в госкорпорацию «Росатом»). В пресс-службе предприятия также уточнили, что спуск ледокола на воду намечен на март 2028 года.

Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин поручил обеспечить финансирование строительства пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов. Также он предложил изучить возможность предоставления государственных гарантий по привлекаемым средствам.

До этого американский лидер Дональд Трамп во время речи перед выпускниками Академии береговой охраны подчеркнул критическое отставание США в сфере ледокольного флота. Он охарактеризовал положение дел как «просто глупое», отметив, что Россия располагает 48 ледоколами, а Соединенные Штаты — всего одним, и тот уже устарел. Он пообещал, что вскоре у США будет большой флот, и в течение короткого времени. Трамп заявил, что должно быть не менее 55 кораблей.

