Врач предупредила о смертельной опасности самолечения при варикозе

Самолечение с помощью мазей и народных средств при варикозе чревато тромбоэмболией легочной артерии, предупредила в беседе с РИАМО врач Дарья Елисеева. Она отметила, что подобные методы лишь временно снимают отек и тяжесть, но не восстанавливают разрушенные венозные клапаны.

Пока пациент втирает охлаждающие гели, болезнь прогрессирует, стенки сосудов необратимо деформируются, а внутри застаивающейся крови формируются тромбы. Отрыв такого сгустка ведет к тромбоэмболии легочной артерии и внезапному летальному исходу, — отметила Елисеева.

По ее словам, базовая профилактика варикозного расширения вен требует постоянной стимуляции кровотока. Для этого необходимо каждый час делать перерывы для ходьбы, перекатываться с пятки на носок, вращать стопами прямо под рабочим столом, а также использовать медицинский компрессионный трикотаж.

Врач добавила, что уже имеющеюся патологию усугубляют любые факторы, нарушающие венозный отток: привычка сидеть нога на ногу, ношение тесной одежды и обуви на высоком каблуке, подъем тяжестей, сильный нагрев в горячих ваннах или саунах. Все это стремительно переводит начальную стадию варикоза в тяжелую форму, чреватую образованием трофических язв.

Ранее врач Наталья Герман заявила, что привычка часто сидеть увеличивает вероятность развития варикоза у женщин. По ее словам, для предотвращения негативных последствий необходимо делать разминку каждые полчаса.