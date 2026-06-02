02 июня 2026 в 12:43

Врач предупредила о смертельной опасности самолечения при варикозе

Врач Елисеева: самолечение при варикозе чревато тромбоэмболией легочной артерии

Самолечение с помощью мазей и народных средств при варикозе чревато тромбоэмболией легочной артерии, предупредила в беседе с РИАМО врач Дарья Елисеева. Она отметила, что подобные методы лишь временно снимают отек и тяжесть, но не восстанавливают разрушенные венозные клапаны.

Пока пациент втирает охлаждающие гели, болезнь прогрессирует, стенки сосудов необратимо деформируются, а внутри застаивающейся крови формируются тромбы. Отрыв такого сгустка ведет к тромбоэмболии легочной артерии и внезапному летальному исходу, — отметила Елисеева.

По ее словам, базовая профилактика варикозного расширения вен требует постоянной стимуляции кровотока. Для этого необходимо каждый час делать перерывы для ходьбы, перекатываться с пятки на носок, вращать стопами прямо под рабочим столом, а также использовать медицинский компрессионный трикотаж.

Врач добавила, что уже имеющеюся патологию усугубляют любые факторы, нарушающие венозный отток: привычка сидеть нога на ногу, ношение тесной одежды и обуви на высоком каблуке, подъем тяжестей, сильный нагрев в горячих ваннах или саунах. Все это стремительно переводит начальную стадию варикоза в тяжелую форму, чреватую образованием трофических язв.

Ранее врач Наталья Герман заявила, что привычка часто сидеть увеличивает вероятность развития варикоза у женщин. По ее словам, для предотвращения негативных последствий необходимо делать разминку каждые полчаса.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

