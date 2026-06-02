02 июня 2026 в 13:09

Жителя Феодосии обвинили в госизмене за помощь Украине

Жителя Феодосии задержали за передачу Киеву данных о военном вертолете России

ФСБ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жителя Феодосии задержали за передачу Киеву данных о перемещениях российского военного вертолета, сообщила прокуратура Крыма. Против него возбудили уголовное дело о госизмене, оно направлено в Верховный суд республики.

Он был задержан сотрудниками управления ФСБ России по республике Крым и городу Севастополю, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что мужчина в сентябре 2024 года собрал информацию о передвижениях вертолета, а также сфотографировал его. Все данные он направил в чат-бот одного из мессенджеров, который использовали спецслужбы Украины.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы россиянина Андрея Мирошникова, передавшего организации «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) данные о ПВО в Сочи. Сведения могли быть использованы против ВС России.

До этого сотрудники ФСБ задержали двух жителей Крыма по подозрению в государственной измене. По данным следствия, они передавали украинским спецслужбам данные о военнослужащих на полуострове.

