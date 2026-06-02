02 июня 2026 в 13:26

Житель Донецка стал жертвой атаки ВСУ на автомобиль

Житель Донецка погиб из-за удара беспилотника ВСУ по автомобилю, заявил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. По его словам, атака произошла в Буденновском районе.

По поступившей информации, в Буденновском районе в результате атаки БПЛА на гражданский автомобиль на объездной дороге в сторону пгт Еленовка погиб водитель, — написал Кулемзин.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что двое мужчин ранены в результате атаки ВСУ на частный сектор Стаханова. Пострадавшие госпитализированы. Также губернатор рассказал, что утром беспилотник атаковал гражданский транспорт — под ударом оказался рейсовый автобус, следовавший через Кременную. В результате пострадали три человека.

До этого ВСУ нанесли удар с помощью беспилотника по автомобилю скорой медицинской помощи в Борисовском округе Белгородской области. В результате атаки пострадал водитель, он был госпитализирован.

16 мая дрон ВСУ атаковал 66-летнего жителя деревни Некрасово и мирную жительницу хутора Фонов под Курском. По словам губернатора Курской области Александра Хинштейна, мужчина смог избежать тяжелых травм, поэтому ему не потребовалась госпитализация.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

