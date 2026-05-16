16 мая 2026 в 19:56

В Курской области из-за атак ВСУ пострадали два мирных жителя

Дрон ВСУ атаковал 66-летнего жителя деревни Некрасово и мирную жительницу хутора Фонов под Курском, передает губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, женщина получила ранения правого бедра.

66-летний житель деревни Некрасово работал в саду возле своего дома, когда его атаковал дрон ВСУ. К счастью, обошлось без серьезных повреждений, госпитализация ему не требуется, — отметил Хинштейн.

Хинштейн отметил, что атаки ВСУ — ужасные преступления, которым нет никаких оправданий. Глава региона призвал курян быть бдительными.

Утром 16 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 138 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской областей, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской областей. Также ВСУ пытались атаковать акватории Азовского и Черного морей.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ВСУ в период действия перемирия увеличили число ударов по территории России. На прошлой неделе противник бил по гражданским объектам в густонаселенных районах страны, отметил он.

