16 мая 2026 в 07:11

ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью почти 140 БПЛА

Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 138 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 138 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской областей.

В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 15 мая текущего года до 07:00 мск 16 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 138 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили беспилотники над территориями Краснодарского края, Республики Крым и Московского региона. Также ВСУ пытались атаковать акватории Азовского и Черного морей.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ВСУ в период действия перемирия увеличили число ударов по территории России. По его словам, в минувшую неделю противник бил по гражданским объектам в густонаселенных районах страны, что показывает преднамеренный характер атак и стремление Киева нанести наибольший ущерб гражданам России.

