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06 июня 2026 в 00:15

Один из лидеров РДК получил в России самый суровый приговор

ТАСС: лидер РДК Кирющенко приговорен в России к пожизненному заключению

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Одного из лидеров организации «Русский добровольческий корпус» (РДК организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Василия Кирющенко Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению, передает ТАСС. Ему также назначен штраф в размере 2 млн рублей.

Наказание предусматривает отбывание первых девяти лет в тюрьме, а оставшуюся часть — в исправительной колонии особого режима. Кроме того, были удовлетворены гражданские иски о возмещении морального и материального ущерба на сумму свыше 7 млн рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил московскую студентку Полину Костикову к пяти годам колонии общего режима. Девушку признали виновной в попытке вступления в запрещенный «Русский добровольческий корпус».

До этого суд в Петербурге приговорил восьмиклассницу к четырем годам за фото основателя РДК Дениса Капустина, которое она вывесила на школьном стенде. Она сопроводила фото хвалебной подписью. Девочка была признана виновной по двум уголовным статьям — за публичное оправдание терроризма (205.2 УК) и содействие террористической деятельности (205.1 УК).

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