20 января 2026 в 19:52

Школьницу отправили в колонию за фото основателя РДК Капустина

Суд в Петербурге приговорил ученицу к четырем годам за фото террориста на стенде

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Суд в Петербурге приговорил восьмиклассницу к четырем годам за фото основателя «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Дениса Капустина, которое она вывесила на школьном стенде, сообщает издание «Фонтанка». По его информации, она снабдила фото хвалебной подписью.

Девочка была признана виновной по двум уголовным статьям — публичное оправдание терроризма (205.2 УК) и содействие террористической деятельности (205.1 УК). Решение было принято еще в октябре 2025 года, сообщило издание. 16-летняя девочка будет отбывать наказание в воспитательной колонии.

Ранее Второй западный окружной военный суд приговорил школьника из Курска к семи годам воспитательной колонии за попытку вступить в «Русский добровольческий корпус». 17-летнего юношу обвинили сразу по двум уголовным статьям.

До этого в Херсонской области силовики задержали двух женщин, которых подозревают в передаче сведений о российских военнослужащих на Украине. По версии следствия, полученная информация могла использоваться для нанесения ударов по личному составу и технике.

