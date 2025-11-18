Двух жительниц Херсонской области задержали за шпионаж Двух жительниц Херсонской области заподозрили в передаче ВСУ данных о военных

В Херсонской области силовики задержали двух женщин, которых подозревают в передаче сведений о российских военнослужащих на Украине, сообщает РИА Новости. По версии следствия, полученная информация могла использоваться для нанесения ударов по личному составу и технике.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Херсонской области пресечена противоправная деятельность двух жительниц региона, имеющих гражданство России и Украины, 1978 и 1981 г. р., подозреваемых в шпионаже в интересах украинских спецслужб, — отметили в ФСБ.

Ранее ФСБ России задержала гражданина одной из североафриканских стран по подозрению в шпионаже для военной разведки Украины. В ведомстве рассказали, что иностранец через Telegram поддерживал постоянную связь с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

До этого Запорожский областной суд приговорил местного жителя Николая Джоса к пожизненному лишению свободы за шпионаж для ВСУ, из-за которого в 2023 году погибли трое российских военных. Первые пять лет мужчина проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии особого режима.