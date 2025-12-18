Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 09:35

ФСБ задержала челябинца за шпионаж в пользу украинских спецслужб

Житель Челябинской области арестован по делу о госизмене

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали 46-летнего местного жителя, подозреваемого в сборе разведданных о передвижении военной техники по заданию украинских кураторов, рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства. Задержанный установил связь с иностранными кураторами через интернет и проводил мониторинг объектов транспортной инфраструктуры региона.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена), которая предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы, — сообщил собеседник агентства.

По версии ведомства, целью злоумышленника была передача сведений о железнодорожных составах, перевозящих вооружение. Центральный районный суд Челябинска санкционировал арест злоумышленника до 4 февраля 2026 года. В пресс-службе управления отметили, что подобные вербовочные подходы часто осуществляются через популярные мессенджеры для дестабилизации обстановки в стране.

Ранее чемпионку Украины по пауэрлифтингу Юлию Лемещенко приговорили к 19 годам колонии и штрафу в 1 млн рублей по делу о госизмене, участии в террористической деятельности и незаконном хранении взрывчатки. Соответствующее решение вынес суд в Москве, женщина признала вину по восьми эпизодам.

ФСБ
Украина
шпионаж
госизмены
Челябинская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина выжил после двух остановок сердца благодаря врачам
Верховный суд нашел ошибку в решениях нижестоящих инстанций по делу Долиной
ВСУ наказали своих командиров за большие потери в Гуляйполе
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 декабря: где сбои в РФ
Военный эксперт раскрыл особенности космического щита ЗРС С-500 «Прометей»
ЕС назвали препятствием для урегулирования конфликта на Украине
После продажи квартиры Долина пыталась заложить свой дом
Верховный суд раскрыл, сколько Долина отдала за поиск покупателя квартиры
Защита Фургала оспорит приговор в 25 лет
Власти США раскрыли ответственных за авиакатастрофу в Вашингтоне
Два рыбака ушли проверять жерлицы и не вернулись
Полковник раскрыл, какую уловку использовал мошенник в деле Долиной
Бельгия выдвинула Евросоюзу дерзкое требование по российским активам
Появились фото подарков для аккредитованных на линию с Путиным журналистов
Солнечное мандариновое желе: десерт для бабушек и дедушек
«Зловещее предупреждение»: речь Путина вызвала переполох в Великобритании
Мошенники нашли простую лазейку в законе о дропперах
Медведчук объяснил, почему Киев не может вывести ВСУ из Донбасса
В Госдуме назвали условие, при котором Украина станет более сговорчивой
Доставленная БПЛА записка помогла сыну и матери эвакуироваться из Купянска
Дальше
Самое популярное
Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Нападение на школу в Одинцово 16 декабря: последние новости, сколько жертв
Россия

Нападение на школу в Одинцово 16 декабря: последние новости, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.