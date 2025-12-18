ФСБ задержала челябинца за шпионаж в пользу украинских спецслужб Житель Челябинской области арестован по делу о госизмене

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали 46-летнего местного жителя, подозреваемого в сборе разведданных о передвижении военной техники по заданию украинских кураторов, рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства. Задержанный установил связь с иностранными кураторами через интернет и проводил мониторинг объектов транспортной инфраструктуры региона.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена), которая предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы, — сообщил собеседник агентства.

По версии ведомства, целью злоумышленника была передача сведений о железнодорожных составах, перевозящих вооружение. Центральный районный суд Челябинска санкционировал арест злоумышленника до 4 февраля 2026 года. В пресс-службе управления отметили, что подобные вербовочные подходы часто осуществляются через популярные мессенджеры для дестабилизации обстановки в стране.

Ранее чемпионку Украины по пауэрлифтингу Юлию Лемещенко приговорили к 19 годам колонии и штрафу в 1 млн рублей по делу о госизмене, участии в террористической деятельности и незаконном хранении взрывчатки. Соответствующее решение вынес суд в Москве, женщина признала вину по восьми эпизодам.