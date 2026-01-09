Макрон сравнил США с «логовом разбойников» из-за Трампа

Соединенные Штаты отступают от международных правил, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, чьи слова приводит газета The Guardian. Он осудил внешнюю политику Вашингтона под руководством американского лидера Дональда Трампа. По мнению Макрона, США отдаляются от союзников и рискуют превратиться в «логово разбойников».

США — это устоявшаяся держава, но она постепенно отдаляется от некоторых своих союзников и освобождается от международных правил, которые она до недавнего времени продвигала, — считает Макрон.

Он добавил, что искушение великих держав «разделить мир» снижает эффективность работы многосторонних институтов. Макрон подчеркнул, что Франция «отвергает новый колониализм и новый империализм, а также вассальную зависимость и пораженчество».

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что европейским лидерам следует серьезно отнестись к заявлениям Трампа относительно Гренландии. По его словам, остров имеет решающее значение для глобальной системы противоракетной обороны. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер также потребовал от союзников снизить напряженность в спорах вокруг Гренландии.