08 января 2026 в 19:10

США потребовали от НАТО не раскачивать ситуацию вокруг Гренландии

Постпред Уитакер: союзники США по НАТО должны снизить накал вокруг Гренландии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Страны-союзники США должны снизить напряженность в спорах вокруг Гренландии, заявил постоянный представитель Штатов при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox Business. По его словам, членам Североатлантического альянса следует сосредоточить совместные усилия на обеспечении безопасности арктического региона.

Сейчас в рамках НАТО нам необходимо снизить накал вокруг этого вопроса (Гренландии, — NEWS.ru) и сосредоточиться на том, что мы действительно можем контролировать: обеспечении безопасности арктического региона. В этих обсуждениях должны участвовать Канада и, разумеется, Соединенные Штаты, — указал Уитакер.

Ранее сообщалось, что европейские страны могут согласиться на усиление военно-политического присутствия США в Гренландии. Взамен они рассчитывают получить от Вашингтона более четкие гарантии по поддержке Украины. Такое соглашение может быть оформлено как пакет мер по принципу «безопасность в обмен на безопасность». Этот вариант, хотя и сложный, выглядит для европейских лидеров предпочтительнее, чем альтернативные сценарии.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла, что ЕС серьезно обеспокоен угрозами лидера США Дональда Трампа в отношении Гренландии. Во время пресс-конференции в Египте она сообщила, что лидеры Евросоюза уже обсуждают возможный ответ на действия американского президента.

