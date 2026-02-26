Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 19:33

В Дании пройдут досрочные выборы в парламент

Метте Фредериксен Метте Фредериксен Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press
В Дании 24 марта пройдут досрочные выборы в парламент, сообщило ВВС со ссылкой на премьер-министра страны Метте Фредериксен. Очередные выборы должны были состояться не позднее 31 октября, на перенос даты могла повлиять ситуация с Гренландией.

Эти выборы определят многое, так как в ближайшие четыре годы мы — датчане, европейцы — должны будем по-настоящему встать на ноги. Нам надо определить характер отношений с США, и надо вновь перевооружиться, чтобы на нашем континенте был мир, — заявила Фредериксен.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом посоветовал жителям Дании «спать с одним открытым глазом». Так он ответил на вопрос датского телеканала TV2 о том, миновала ли угроза захвата Гренландии со стороны президента США.

Вашингтон и европейские государства продолжают консультации по вопросу Гренландии. Стороны, по мнению американской администрации, находятся в конструктивном диалоге и «хорошо ладят».

Также стало известно, что США не будут отказываться от планов по военному захвату Гренландии. По словам источника, американская администрация, вероятно, готовится к крупной военной операции, не проконсультировавшись предварительно с конгрессом.

