09 марта 2026 в 06:14

Забудьте про круассаны! Готовлю датские снегли — невероятно слоеные, ароматные булочки с корицей. Проще, чем кажется

Фото: D-NEWS.ru
Вся магия снеглов — в их текстуре. И она рождается из простого, но точного ритуала: тесто раскатывают, щедро намазывают маслом, посыпают корицей и сахаром, затем складывают и снова раскатывают. И так несколько раз. Каждый слой масла в духовке превращается в пар, который и раздвигает слои теста, создавая ту самую воздушную, хрустящую, невесомую структуру, ради которой стоит повозиться.

Для теста понадобится: 500 г муки, 250 мл молока, 100 г сахара, 10 г сухих дрожжей, 1 яйцо, щепотка соли. Для прослойки: 150 г холодного сливочного масла, 150 г сахара, 2–3 ст. л. молотой корицы. Для глазури: 100 г сахарной пудры, 1–2 ст. л. молока или лимонного сока. В теплом молоке растворить дрожжи и столовую ложку сахара, оставить на 10 минут. В миске смешать муку, оставшийся сахар и соль. Добавить опару и яйцо, замесить мягкое тесто. Накрыть и поставить в тепло на 1 час, пока не удвоится. Раскатать тесто в прямоугольник толщиной 5 мм. Холодное масло натереть на крупной терке и равномерно распределить по 2/3 площади теста. Свободную треть (без масла) загнуть на середину, затем накрыть оставшейся частью с маслом, как конверт. Аккуратно раскатать в прямоугольник, сложить втрое и убрать в холодильник на 30 минут. Повторить раскатку и складывание еще 2 раза с перерывами на охлаждение.

В последний раз раскатать тесто в большой прямоугольник. Смешать сахар с корицей и щедро посыпать всю поверхность теста. Плотно свернуть тесто в рулет. Нарезать рулет на куски шириной 3–4 см — это будущие «улитки». Выложить их срезом вверх на противень с пергаментом, слегка прижать. Накрыть полотенцем и дать расстояться 20–30 минут. Выпекать в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Смешать сахарную пудру с молоком до консистенции густой глазури и полить ей теплые снегли.

