08 марта 2026 в 14:00

Нарезаю слоеное тесто — через 20 минут на столе ароматные свертки с корицей: вкусно и быстро к чаю

Фото: D-NEWS.ru
Беру готовое слоеное тесто, абрикосовый джем и корицу — и готовлю умопомрачительные слойки к чаю за считанные минуты. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для быстрого чаепития или неожиданных гостей. Его необычность в том, что из готового теста с минимальными усилиями получается россыпь хрустящих, ароматных слоек, которые пекутся сами, пока вы накрываете на стол. Получается обалденная вкуснятина: нежные, слоистые трубочки с золотистой карамельной корочкой, пропитанные сладким джемом и пряной корицей, которые буквально тают во рту. Хруст и аромат разносятся по всему дому, собирая всех за столом еще до того, как слойки успевают остыть. Хоть самовар ставь — такое чаепитие запомнится надолго.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста (лучше бездрожжевого — оно дает более хрустящую корочку), 280 г абрикосового джема, 1 яйцо для смазывания, 80 г сахара, 1–2 ч. ложки корицы. Тесто разморозьте, слегка раскатайте, нарежьте на полоски или квадраты. На каждый кусочек выложите немного джема, посыпьте смесью сахара и корицы, сверните трубочкой или конвертиком. Выложите на противень, смажьте взбитым яйцом, посыпьте оставшейся сахарно-коричной смесью. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 15–20 минут до румяной корочки.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
М. Левицкая
