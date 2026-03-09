Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 15:30

Готовлю эту закуску, когда хочется роллов. Сырные шарики с крабовыми палочками — рецепт покорил всех моих подруг

Фото: D-NEWS.ru
Леплю сырные шарики с крабовыми палочками вместо роллов. Беру крабовые палочки, сыр и яйца — и создаю нежнейшую закуску, которая по вкусу и виду напоминает изысканные роллы, но обходится в копейки. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для девичников, праздников или уютных посиделок. Его необычность в том, что из доступных продуктов получаются аппетитные шарики, обвалянные в кунжуте, которые выглядят как ресторанная закуска, а готовятся быстрее, чем доставка роллов. Получается обалденная вкуснятина: нежные, тающие во рту шарики с насыщенным крабовым вкусом, пикантной чесночной ноткой и хрустящей кунжутной корочкой. Гости не верят, что это сделано за четверть часа, и просят рецепт.

Для приготовления вам понадобится: 200 г крабовых палочек, 100 г твердого сыра, 6 вареных яиц, 4 ст. л. майонеза, 2 зубчика чеснока, соль по вкусу, кунжут для обсыпки. Крабовые палочки, яйца и сыр натрите на мелкой терке. Чеснок измельчите. Смешайте все ингредиенты с майонезом и солью до однородной массы. Скатайте небольшие шарики и обваляйте их в кунжуте. При желании можно использовать для панировки рубленую зелень, тертый сыр или смесь паприки с орехами. Уберите в холодильник на 30 минут для стабилизации.

