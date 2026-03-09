Зимняя Олимпиада — 2026
Салат «Пионерка» на праздники — яркая свежесть и нежность в каждом слое праздничного стола

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Салат «Пионерка» выглядит ярко и празднично, словно красный пионерский галстук, а его слоеная структура делает блюдо сытным, но легким. Простые и доступные ингредиенты позволят быстро собрать салат, который обязательно станет украшением праздничного стола.

Ингредиенты

  • Филе слабосоленой сельди (или красная рыба) — 200 г
  • Сыр твердый — 70 г
  • Помидоры — 2-3 шт.
  • Яйца — 2 шт.
  • Зеленый лук — по вкусу
  • Майонез — по вкусу
  • Растительное масло — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Яйца сварите вкрутую, остудите. Если у вас целая сельдь, отделите филе, удалите кости и кожу.
  2. Нарежьте филе небольшими кубиками, выложите первым слоем, слегка сбрызните маслом.
  3. Посыпьте слоем нарезанного зеленого лука, слегка смажьте майонезом.
  4. Натрите яйца на крупной терке, выложите следующим слоем и снова покройте тонким слоем майонеза.
  5. Сыр натрите на мелкой терке, добавьте к салату, снова смажьте майонезом.
  6. Помидоры очистите от семян, нарежьте кубиками, выложите последним слоем, слегка смажьте майонезом.
  7. По желанию украсьте крошкой яичного желтка или зеленью. Подавайте охлажденным.

Сочетание свежих овощей, нежного сыра и легкой солоноватости рыбы делает «Пионерку» праздничной, яркой и невероятно вкусной.

Ранее сообщалось, что если в морозильнике найдется лист готового слоеного теста, можно быстро приготовить сытное кальцоне — закрытую пиццу в форме полумесяца, напоминающую большой чебурек. Начинка из ветчины, сыра, соленых огурцов и яиц под хрустящей корочкой делает блюдо идеальным для семейного обеда, ужина или перекуса.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
