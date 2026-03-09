Салат «Пионерка» на праздники — яркая свежесть и нежность в каждом слое праздничного стола

Салат «Пионерка» выглядит ярко и празднично, словно красный пионерский галстук, а его слоеная структура делает блюдо сытным, но легким. Простые и доступные ингредиенты позволят быстро собрать салат, который обязательно станет украшением праздничного стола.
Ингредиенты
- Филе слабосоленой сельди (или красная рыба) — 200 г
- Сыр твердый — 70 г
- Помидоры — 2-3 шт.
- Яйца — 2 шт.
- Зеленый лук — по вкусу
- Майонез — по вкусу
- Растительное масло — 1 ч. л.
Приготовление
- Яйца сварите вкрутую, остудите. Если у вас целая сельдь, отделите филе, удалите кости и кожу.
- Нарежьте филе небольшими кубиками, выложите первым слоем, слегка сбрызните маслом.
- Посыпьте слоем нарезанного зеленого лука, слегка смажьте майонезом.
- Натрите яйца на крупной терке, выложите следующим слоем и снова покройте тонким слоем майонеза.
- Сыр натрите на мелкой терке, добавьте к салату, снова смажьте майонезом.
- Помидоры очистите от семян, нарежьте кубиками, выложите последним слоем, слегка смажьте майонезом.
- По желанию украсьте крошкой яичного желтка или зеленью. Подавайте охлажденным.
Сочетание свежих овощей, нежного сыра и легкой солоноватости рыбы делает «Пионерку» праздничной, яркой и невероятно вкусной.
