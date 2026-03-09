Салат «Пионерка» на праздники — яркая свежесть и нежность в каждом слое праздничного стола

Салат «Пионерка» выглядит ярко и празднично, словно красный пионерский галстук, а его слоеная структура делает блюдо сытным, но легким. Простые и доступные ингредиенты позволят быстро собрать салат, который обязательно станет украшением праздничного стола.

Ингредиенты

Филе слабосоленой сельди (или красная рыба) — 200 г

Сыр твердый — 70 г

Помидоры — 2-3 шт.

Яйца — 2 шт.

Зеленый лук — по вкусу

Майонез — по вкусу

Растительное масло — 1 ч. л.

Приготовление

Яйца сварите вкрутую, остудите. Если у вас целая сельдь, отделите филе, удалите кости и кожу. Нарежьте филе небольшими кубиками, выложите первым слоем, слегка сбрызните маслом. Посыпьте слоем нарезанного зеленого лука, слегка смажьте майонезом. Натрите яйца на крупной терке, выложите следующим слоем и снова покройте тонким слоем майонеза. Сыр натрите на мелкой терке, добавьте к салату, снова смажьте майонезом. Помидоры очистите от семян, нарежьте кубиками, выложите последним слоем, слегка смажьте майонезом. По желанию украсьте крошкой яичного желтка или зеленью. Подавайте охлажденным.

Сочетание свежих овощей, нежного сыра и легкой солоноватости рыбы делает «Пионерку» праздничной, яркой и невероятно вкусной.

