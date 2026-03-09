Фанат «Пройссена» выдернул кабель VAR ради спасения команды

В матче второй Бундеслиги между «Пройссен Мюнстер» и «Гертой» болельщик первой команды в маске выдернул кабель питания монитора VAR, чтобы помешать судье просмотреть спорный эпизод, сообщил Telegram-канал «Чемпионат». Тем не менее встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

В конце первого тайма главный арбитр Феликс Бикель изначально не зафиксировал фол в штрафной «Пройссена», однако видеоассистент Катрин Рафальски сообщила о нарушении правил. Судью пригласили к монитору для просмотра, но экран не выдавал картинку — как выяснилось, фанат обесточил оборудование.

Несмотря на выходку болельщика, Бикель по громкой связи объявил, что его коллеги из VAR зафиксировали нарушение, и назначил пенальти. 11-метровый реализовал Фабиан Резе, что помогло «Герте» одержать победу.

Ранее финальный матч между «Селтиком» и «Рейнджерс» завершился массовыми беспорядками на поле. Болельщики обеих команд устроили драку и забросали друг друга файерами, вынудив футболистов и тренеров спешно эвакуироваться. Полиция взяла ситуацию под контроль, а Шотландская футбольная ассоциация начала расследование инцидента.