Волонтеры на Олимпиаде искали плакаты на русском языке и российские флаги

Волонтеры на Олимпиаде искали плакаты на русском языке и российские флаги Болельщиков Аделии Петросян просили не поднимать плакаты на русском в Милане

Организаторы Олимпиады попросили болельщиков российской фигуристки Аделии Петросян не поднимать плакаты и баннеры с русскоязычными надписями, сообщает РИА Новости. Волонтеры перед прокатом спортсменки искали на трибунах российские флаги.

Нас попросили убрать плакаты на русском перед выступлением; одна женщина простояла возле нас на выступлении, — рассказала одна из болельщиц.

Ранее сообщалось, что Петросян неожиданно получила низкую оценку от судьи из США Кевина Розенштайна в рамках короткого выступления женского одиночного разряда Олимпийских игр. По мнению Розенштайна она заняла лишь 11 место среди участниц соревнования.

Сама Петросян сообщила, что довольна выставленными судьями оценками за короткое выступление на Олимпийских играх, отмечая, что полученный балл соответствовал ее ожиданиям — около 72,89 очков. Программа включала исполнение двойного акселя, тройного лутца и комбинации из тройного флипа и тройного тулупа. В итоговом протоколе она расположилась на пятой строчке, отставая от лидирующей соперницы менее чем на шесть баллов.