Петросян раскрыла, будет ли участвовать в Гран-При России после Олимпиады

Петросян раскрыла, будет ли участвовать в Гран-При России после Олимпиады Фигуристка Петросян не знает, выступит ли на Гран-при России в марте

Российская фигуристка Аделия Петросян заявила РИА Новости, что пока не знает, выступит ли на Гран-при России. Турнир пройдет в Челябинске с 6 по 9 марта.

Выступлю ли на Гран-при? Не знаю, — сказала Петросян.

Фигуристка вернулась с Олимпиады-2026 ночью 24 февраля. Спортсменка заняла шестое место в турнире одиночниц. Петросян на гала-концерте Олимпийских игр в Италии представила зрителям зажигательный номер под латиноамериканские хиты This Time For Africa и Hips Don’t Lie певицы Шакиры. 18-летняя спортсменка вошла в число участников первого отделения.

Петросян прилетела на родину без багажа. По словам представителя аэропорта Внуково, кладь спортсменки забыли погрузить еще в Европе. Факт пропажи чемоданов подтвердила и сама участница Олимпиады в Италии.

Российские спортсмены завершили зимнюю Олимпиаду — 2026 в Италии с одной серебряной медалью, установив антирекорд по общему количеству наград. Второе место занял ски-альпинист Никита Филиппов в спринте. Среди других россиян ближе всего к тройке лидеров оказался лыжник Савелий Коростелев в скиатлоне — он занял четвертое место. Фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян оказались на шестой строчке.