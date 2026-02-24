Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 13:32

Эксперт поделился домашним лайфхаком для выращивания крепкой рассады

Садовод Моултон: обычный вентилятор поможет вырастить крепкую рассаду

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Обычный домашний вентилятор помогает укрепить слабую домашнюю рассаду и подготовить тонкие стебли к последующей пересадке в грунт, утверждает садовод Мэдисон Моултон в материале на портале Epic Gardening. По его словам, часто сеянцы в квартирных условиях вырастают слишком хрупкими.

Отсутствие ветра и перепадов температур дома создает слишком идеальную среду. Растениям же необходим небольшой стресс для формирования крепкой структуры. Использование вентилятора позволяет имитировать естественное движение воздуха. Потоки ветра заставляют саженцы слегка колыхаться.

Легкое воздействие воздуха провоцирует полезный стресс у растения. В ответ на это оно начинает тратить свои ресурсы на укрепление стебля вместо активного роста вверх. В итоге саженцы не вытягиваются, а становятся более толстыми и устойчивыми.

Ранее сообщалось, что в феврале лучше все начать садить культуры с длительным сроком созревания. Так, томаты, перцы и баклажаны традиционно высевают в конце зимы, чтобы получить ранний урожай. Особого внимания заслуживает сладкий перец. Период от появления ростков до технической спелости у него составляет от 100 до 150 дней.

Читайте также
Как избавиться от неприятных запахов из вентиляции в квартире: простые решения и советы для комфорта дома
Общество
Как избавиться от неприятных запахов из вентиляции в квартире: простые решения и советы для комфорта дома
Субтропическое растение из Африки расцвело в Ботаническом саду МГУ
Москва
Субтропическое растение из Африки расцвело в Ботаническом саду МГУ
Незабудка садовая — нежный многолетник для клумб и горшков: яркие облака цветов без хлопот
Общество
Незабудка садовая — нежный многолетник для клумб и горшков: яркие облака цветов без хлопот
Три фразы, которые растопят любое сердце: искусство комплимента
Семья и жизнь
Три фразы, которые растопят любое сердце: искусство комплимента
Как заработать на рассаде: с нуля до первого дохода на своем участке
Семья и жизнь
Как заработать на рассаде: с нуля до первого дохода на своем участке
вентиляция
растения
советы
лайфхаки
рассада
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Игра на электрогитаре сгубила студента РГГУ
Раскрыта причина смерти актрисы Ирины Шевчук
Раскрыто, почему Трамп не приедет на Украину по приглашению Зеленского
Умерла звезда фильма «А зори здесь тихие...»
В Госдуме ответили на планы Европы передать Киеву ядерное оружие
Экономист предостерег россиян от хранения средств на банковских картах
Президент Киргизии отправил в отставку двух ключевых министров
Россиянина задержали за жестокую расправу над сестрой
Сильное землетрясение «тряхнуло» Камчатку
Додобоня оправилась в приюте после стресса
Открытая репетиция спектакля «Вишневый сад» пройдет в театре «Модерн»
Вассерман предложил дополнить список одобренных игрушек копиями оружия
В женевском отделении ООН назвали истинную причину кризиса на Украине
В ГД раскрыли планы Европы по Украине и России
Погода в Москве в среду, 25 февраля: ждать ли сильных осадков и холода
В Москве прошла премьера мультимедийного спектакля «Соборная площадь»
Украинский FPV-дрон ударил по грузовику и убил мирного жителя
«35 лет мечтала»: мать Самойловой легла под нож
На суде произошло разоблачение дрейфовавшего два месяца в море человека
Медведев провел встречу с главой МИД Вьетнама
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.