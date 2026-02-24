Эксперт поделился домашним лайфхаком для выращивания крепкой рассады

Обычный домашний вентилятор помогает укрепить слабую домашнюю рассаду и подготовить тонкие стебли к последующей пересадке в грунт, утверждает садовод Мэдисон Моултон в материале на портале Epic Gardening. По его словам, часто сеянцы в квартирных условиях вырастают слишком хрупкими.

Отсутствие ветра и перепадов температур дома создает слишком идеальную среду. Растениям же необходим небольшой стресс для формирования крепкой структуры. Использование вентилятора позволяет имитировать естественное движение воздуха. Потоки ветра заставляют саженцы слегка колыхаться.

Легкое воздействие воздуха провоцирует полезный стресс у растения. В ответ на это оно начинает тратить свои ресурсы на укрепление стебля вместо активного роста вверх. В итоге саженцы не вытягиваются, а становятся более толстыми и устойчивыми.

Ранее сообщалось, что в феврале лучше все начать садить культуры с длительным сроком созревания. Так, томаты, перцы и баклажаны традиционно высевают в конце зимы, чтобы получить ранний урожай. Особого внимания заслуживает сладкий перец. Период от появления ростков до технической спелости у него составляет от 100 до 150 дней.