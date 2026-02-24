Власти ЕС занялись популярными соцсетями из-за детской ИИ-порнографии

Прокуратура Испании рассматривает запрос правительства о расследовании в отношении популярных соцсетей по подозрению в создании и распространении детской порнографии с использованием искусственного интеллекта, передает агентство EFE. Речь идет о платформе X, TikTok, Instagram (деятельность в РФ запрещена) и Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Запрос был направлен кабинетом министров 17 февраля. Инициатива вписывается в линию испанских властей по усилению контроля за цифровыми платформами и защите несовершеннолетних в интернете. Окончательное решение будет принято после анализа юридических оснований.

Ранее искусственный интеллект Grok, принадлежащий американскому бизнесмену Илону Маску, лишился функции генерации изображений для пользователей после жалоб на создание сексуализированных материалов и сцен насилия. Решение было принято на фоне угроз штрафов, санкций регуляторов и возможного запрета соцсети X в Великобритании.

Между тем стало известно, что основатель Telegram Павел Дуров проходит по уголовному делу о содействии террористической деятельности: мессенджер использовался для подготовки диверсий, включая атаку в «Крокус Сити Холле». По информации источников, через Telegram координировались не менее 475 терактов, предотвращенных спецслужбами.