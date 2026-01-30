Зимняя Олимпиада — 2026
Славянский взгляд Мелании Трамп стал вирусным мемом

Мелания Трамп Мелания Трамп Фото: Will Oliver/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Выражение лица первой леди США Мелании Трамп стало вирусным мемом в Сети, где его называют «славянским взглядом». Пользователи соцсети TikTok снимают ролики на тему отношений, используя укоризненные фотографии супруги американского президента Дональда Трампа.

Феномен получил в англоязычном интернете название slavic bitch face — «лицо славянской стервы». Он стал частью большого тренда на все «славянское», подразумевающего отстраненное и холодное выражение лица.

Авторы мемов иронизируют над рабочими моментами и бытовыми ситуациями в отношениях, сопровождая их кадрами Мелании Трамп. На самом деле, как отмечают пользователи, такое выражение лица свойственно многим женщинам из Восточной Европы и попросту не выражает ярких эмоций, но часто воспринимается окружающими как надменное или враждебное.

Ранее в соцсетях начали активно обсуждать изменившуюся внешность шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который недавно предстал перед подписчиками с бородой и в более атлетической форме. Пользователи массово комментируют его фотографии, сравнивая новый образ с популярным мемом.

