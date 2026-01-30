Славянский взгляд Мелании Трамп стал вирусным мемом

Выражение лица первой леди США Мелании Трамп стало вирусным мемом в Сети, где его называют «славянским взглядом». Пользователи соцсети TikTok снимают ролики на тему отношений, используя укоризненные фотографии супруги американского президента Дональда Трампа.

Феномен получил в англоязычном интернете название slavic bitch face — «лицо славянской стервы». Он стал частью большого тренда на все «славянское», подразумевающего отстраненное и холодное выражение лица.

Авторы мемов иронизируют над рабочими моментами и бытовыми ситуациями в отношениях, сопровождая их кадрами Мелании Трамп. На самом деле, как отмечают пользователи, такое выражение лица свойственно многим женщинам из Восточной Европы и попросту не выражает ярких эмоций, но часто воспринимается окружающими как надменное или враждебное.

