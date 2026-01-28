Преображение Галкина стало мемом в соцсетях

В социальных сетях активно обсуждают изменившуюся внешность шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который недавно предстал перед подписчиками в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) с бородой и в более атлетической форме. Пользователи массово комментируют его фотографии, сравнивая новый образ с популярным мемом.

Интернет-публика делит его имидж на «старый» (Max) и «новый» (Pro Max), проводя аналогию с линейкой смартфонов Apple. Также его стали называть «филяем» — отсылая к вирусному видео с танцем татуированного немецкого рейвера Самуэля Домена под зажигательный трек.

Ранее музыкант Юрий Лоза заявил, что образ певицы Ларисы Долиной вышел за рамки шоу-бизнеса и стал частью интернет-культуры. Он отметил, что фамилия артистки теперь используется как имя нарицательное и превратилась в мем. В Сети даже появились устойчивые термины, связанные с продажей квартиры Полине Лурье, пояснил исполнитель. По мнению Лозы, это явление может надолго закрепиться в общественном сознании.