Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 04:15

Юрий Лоза назвал Ларису Долину культурным мемом

Юрий Лоза Юрий Лоза Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Известный музыкант Юрий Лоза заявил в беседе с РИА Новости, что образ его коллеги Ларисы Долиной вышел за рамки шоу-бизнеса и стал частью интернет-культуры. Он отметил, что теперь фамилия артистки теперь используется как имя нарицательное и превратилась в мем.

В Сети даже появились устойчивые термины, связанные с ее тяжбой из-за квартиры с Полиной Лурье, пояснил исполнитель. Лоза считает, что это явление может надолго закрепиться в общественном сознании.

Долина уже вообще рассматривается как мем определенный <…> Если эта терминология войдет в жизнь и станет устойчивым словосочетанием, то она будет на слуху очень долго, но в каком качестве? — задался вопрос Лоза.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что певице Ларисе Долиной могут предстоять дорогостоящие работы по ликвидации искусственного пруда на ее участке. По версии канала, общие финансовые потери для народной артистки России могут превысить 160 млн рублей. По данным SHOT, работы займут около двух месяцев.

До этого саратовский бизнесмен Глеб Рыськов заявил, что на подмосковном участке Долиной расположен незаконно построенный пруд. По его словам, общая площадь искусственного водоема может составлять 230 квадратных метров. Предприниматель считает, что артистке якобы не выдавали разрешения на постройку объекта.

Юрий Лоза
Лариса Долина
мемы
интернет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как изменятся уроки по защите Отечества в школах России
Налет БПЛА на Кубань 21 января: восемь пострадавших, последние новости
Депутат нашел способ облегчить заботу о детях бойцов СВО
«Россия не ослабит»: отражение ВС РФ атаки дронов восхитило жителей Китая
Юрий Лоза назвал Ларису Долину культурным мемом
Молдавия выходит из СНГ: кто следующий, как это отразится на России
«Реал» разгромил «Монако» с Головиным в составе
Возвращение в кино, «Монастырь-2», долги: как сейчас живет Ивлеева
«Надолго не задержится»: Трамп высказался о будущем президента Франции
«Бабахнем»: шоумен анонсировал первый концерт Eminem в России
ФМБА озвучило данные о результативности нового препарата от рака
Гороскоп на 21 января: как не поссориться и достичь успеха?
Россиян предупредили об изменениях при обучении в автошколах с марта
В России призвали разработать единый стандарт студенческих общежитий
Пассажирский поезд сошел с рельсов из-за оползня в Каталонии
Российские фитнес-клубы просят признать их социально значимым бизнесом
«Он слишком мелок»: почему Трамп и другие так ненавидят Макрона
Трамп предположил, что будет с НАТО в случае решения вопроса Гренландии
Карьера, алкоголизм и депрессия, поддержка СВО: как живет Дмитрий Харатьян
Российский сержант ворвался на позиции ВСУ и ликвидировал двух бойцов
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.