Юрий Лоза назвал Ларису Долину культурным мемом

Известный музыкант Юрий Лоза заявил в беседе с РИА Новости, что образ его коллеги Ларисы Долиной вышел за рамки шоу-бизнеса и стал частью интернет-культуры. Он отметил, что теперь фамилия артистки теперь используется как имя нарицательное и превратилась в мем.

В Сети даже появились устойчивые термины, связанные с ее тяжбой из-за квартиры с Полиной Лурье, пояснил исполнитель. Лоза считает, что это явление может надолго закрепиться в общественном сознании.

Долина уже вообще рассматривается как мем определенный <…> Если эта терминология войдет в жизнь и станет устойчивым словосочетанием, то она будет на слуху очень долго, но в каком качестве? — задался вопрос Лоза.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что певице Ларисе Долиной могут предстоять дорогостоящие работы по ликвидации искусственного пруда на ее участке. По версии канала, общие финансовые потери для народной артистки России могут превысить 160 млн рублей. По данным SHOT, работы займут около двух месяцев.

До этого саратовский бизнесмен Глеб Рыськов заявил, что на подмосковном участке Долиной расположен незаконно построенный пруд. По его словам, общая площадь искусственного водоема может составлять 230 квадратных метров. Предприниматель считает, что артистке якобы не выдавали разрешения на постройку объекта.