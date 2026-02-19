АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак с фразой из мема АвтоВАЗ зарегистрировал в Роспатенте товарный знак «Можно, а зачем?»

АвтоВАЗ зарегистрировал в Роспатенте товарный знак «Можно, а зачем?», сообщил Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». Его название связано с мемом, который появился после интервью директора продуктовых программ и проектов компании Олега Груненкова. На вопрос, можно ли сделать в России аналог машины BMW 5, он ответил упомянутой фразой. В самой компании информацию пока не комментировали.

Отмечается, что под этим брендом АвтоВАЗ намерен выпускать автомобили, печатные издания и обувь. Кроме того, товарный знак планируется использовать при производстве игрушек, головных уборов и пива.

Ранее сообщалось, что на регистрацию в Роспатент от имени артистки был подан товарный знак «Лариса Долина. Сохранить и приумножить» для агентства недвижимости. Согласно заявке, бренд охватит услуги по классам МКТУ 36 и 45, включая операции с недвижимостью, обмен криптовалюты и оформление юридической документации.

До этого европейские люксовые дома моды зарегистрировали новые товарные знаки в России. В феврале ведомство одобрило девять заявок от западных брендов. В частности, швейцарская компания Rolex зарегистрировала три товарных знака: Pearlmaster, Easylink и Syloxi. Компания производит часы премиального сегмента и аксессуары.