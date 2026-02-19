Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 12:18

АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак с фразой из мема

АвтоВАЗ зарегистрировал в Роспатенте товарный знак «Можно, а зачем?»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

АвтоВАЗ зарегистрировал в Роспатенте товарный знак «Можно, а зачем?», сообщил Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». Его название связано с мемом, который появился после интервью директора продуктовых программ и проектов компании Олега Груненкова. На вопрос, можно ли сделать в России аналог машины BMW 5, он ответил упомянутой фразой. В самой компании информацию пока не комментировали.

Отмечается, что под этим брендом АвтоВАЗ намерен выпускать автомобили, печатные издания и обувь. Кроме того, товарный знак планируется использовать при производстве игрушек, головных уборов и пива.

Ранее сообщалось, что на регистрацию в Роспатент от имени артистки был подан товарный знак «Лариса Долина. Сохранить и приумножить» для агентства недвижимости. Согласно заявке, бренд охватит услуги по классам МКТУ 36 и 45, включая операции с недвижимостью, обмен криптовалюты и оформление юридической документации.

До этого европейские люксовые дома моды зарегистрировали новые товарные знаки в России. В феврале ведомство одобрило девять заявок от западных брендов. В частности, швейцарская компания Rolex зарегистрировала три товарных знака: Pearlmaster, Easylink и Syloxi. Компания производит часы премиального сегмента и аксессуары.

Россия
АвтоВАЗ
товарные знаки
Роспатент
мемы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тренер развеял популярный миф о блинах
В Госдуме высказались о желании Армении заменить Россию в управлении ж/д
Усольцевым отправляли послания с помощью БПЛА
RT провел двухдневный образовательный форум
В США нашли способ справиться с цензурой в Европе
Песков высказался о позиции Мединского по переговорам в Женеве
Почему не работает WhatsApp 19 февраля: где сбои в РФ, когда разблокируют
Песков объяснил, когда Кремль озвучит дату новых переговоров по Украине
Песков успокоил мир словами о плановых учениях с Ираном
«Задира, живущий по понятиям»: подросток устроил поножовщину из-за игры?
ВСУ потеряли за сутки более 300 дронов в попытках атаковать Россию
В Кремле ответили на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Трампа
Песков прояснил ситуацию с местом следующих переговоров по Украине
Педиатр ответила, от чего зависит продолжительность жизни
В МВД раскрыли число предотвращенных нападений в школах России
Юрист дал совет, как вернуть деньги за бесполезные курсы
ВСУ потеряли более 1 тыс. военных в зоне СВО за сутки
Россияне получат больше возможностей для путешествий в Европу
Появилось видео с последствиями сильнейшего за зиму снегопада в Москве
Стало известно о грядущей проверке фитнес-клубов по всей России
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.