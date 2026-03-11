Гордон назвала виновных в тяжелом состоянии онкобольной Лерчек

Юрист Катя Гордон публично выступила в поддержку Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), находящейся под домашним арестом, подтвердив тяжелое состояние здоровья блогера. В своем Telegram-канале юрист подчеркнула, что несмотря на наличие серьезного онкологического заболевания, Чекалиной долгое время отказывали в возможности пройти необходимое обследование.

Юрист заявила, что несправедливость и жесткие условия содержания буквально разрушают молодую женщину, и заверила свою подопечную в том, что она не осталась без поддержки. В своем эмоциональном обращении Гордон прямо указала на тех, кто, по ее мнению, должен понести ответственность за критическое состояние Валерии. Юрист заявила, что сейчас она делает все возможное, чтобы остановить этот процесс, который она охарактеризовала как «живодерство».

Тот следователь, который настоял на том, чтобы процесс был тихий <...> и те люди, которые завели дело вновь, после того как ребята выплатили крупнейшую сумму — на мой взгляд, несут ответственность за состояние этой девочки, — резюмировала Гордон.

Ранее блогер Алина Акилова сообщила, что у ее подруги Лерчек обнаружили рак желудка четвертой стадии. По ее словам, Чекалину сейчас мучают сильные боли, и она вынуждена принимать сильные обезболивающие препараты. Ее госпитализировали на следующий день после выписки из роддома.