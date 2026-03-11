Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 16:50

Командование попросило оставить награжденного Путиным Героя России в армии

Командование попросило оставить Героя России Ярашева в армии

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Командование подразделения Героя России, рядового Сергея Ярашева намерено ходатайствовать о сохранении его на военной службе после полученных ранений, сообщили в Минобороны России со ссылкой на заместителя командира батальона майора Романа Малютина. По его словам, сам военнослужащий прежде всего обеспокоен возможным увольнением из армии.

До сих пор, что поражает, после того, что он столько всего перенес, первое, что его волнует, это чтобы его не уволили из армии из-за его полученных травм. Мы будем ходатайствовать, чтобы он остался. Хотели бы, чтобы такие люди служили в нашем подразделении, — сказал Малютин.

По словам Малютина, после захвата позиции Ярашев некоторое время оставался там скрытно. В этот период украинские военные проводили разведку с применением беспилотников, а также наносили удары артиллерией и FPV-дронами. Кроме того, на позицию сбрасывались противотанковые мины.

Как отметил заместитель командира батальона, после обстрелов украинская сторона пришла к выводу, что на позиции никого нет, и прекратила атаки. В это время Ярашев продолжал скрытное наблюдение. Собранная им информация позволила российскому подразделению добиться значительных успехов, подчеркнул Малютин.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным пообещал представить 21-летнего Ярашева к награде. Глава государства также заявил, что поможет военному при прохождении медицинской реабилитации.

