«Больше, чем считали возможным»: Трамп о причиненном Ирану ущербе

США в ходе операции «Эпическая ярость» причинили Ирану больший ущерб, чем считали возможным, заявил президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios. По его словам, американские силы «намного опережают график».

Война идет замечательно. Мы намного опережаем график. Мы нанесли больший ущерб, чем считали возможным, — сказал Трамп.

Американский лидер в ходе интервью также заявил, что война с Ираном закончится уже скоро. Вместе с тем он добавил, что это произойдет, «когда он захочет». Трамп также отметил, что в Иране уже нет целей, которые были бы интересны США.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по иранским объектам, включая цели в Тегеране. В результате атак есть разрушения и жертвы среди гражданского населения. В ответ Иран наносит удары по израильской территории, а также атакует военные объекты США в ближневосточном регионе.

Ранее главы группы советников командования иранского КСИР Али Фадафи заявлял, что Белый дом во главе с Трампом уже хочет прекращения боевых действий на Ближнем Востоке. По его словам, американцы стремятся к прекращению огня с 10 марта. Он уверен, что причиной стало ожесточенное сопротивление Ирана.