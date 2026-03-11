Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 17:12

Трампа уличили в усталости от войны на Ближнем Востоке

КСИР: Трамп уже хочет прекращения огня на Ближнем Востоке

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Белый дом во главе с президентом США Дональдом Трампом уже хочет прекращения боевых действий на Ближнем Востоке, заявил в эфире гостелерадиокомпании IRIB руководитель группы советников командования Корпуса стражей исламской революции Ирана Али Фадафи. По его словам, американцы стремятся к прекращению огня с 10 марта.

Почему? Из-за давления, оказываемого отсюда давления, именно это побудило их к изучению этого вопроса, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Израиль хочет усилить удары по Ирану, опасаясь, что в скором времени США прекратят военную операцию и объявят о своей победе под тем или иным предлогом. Источники, близкие к ситуации, объяснили, что речь идет прежде всего об объектах ядерной программы, производствах баллистических ракет и БПЛА, а также об административных объектах. Внутри руководства страны фиксируется раскол по вопросам дальнейшего продолжения войны.

Также в Иране заявили о готовности сражаться с США и Израилем «до последнего солдата и последнего патрона». В частности, замруководителя МИД страны Саид Хатибзаде подчеркнул, что у государства не осталось другого выбора.

Дональд Трамп
США
войны
Ближний Восток
