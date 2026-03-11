Волочкова обратилась к Абдразакову после его назначения на пост худрука

Балерина Анастасия Волочкова пожелала добрых дел оперному певцу Ильдару Абдразакову после его назначения на пост художественного руководителя Михайловского театра, передает РИА Новости. Она также отметила, что он нашел свое призвание.

Хочу сказать, что я всегда за то, чтобы творческим коллективом, театральной структурой руководили люди творческие. Не бизнесмены, коммерсанты, а именно представители искусства. Мне кажется, что он на своем поприще. Дай Бог ему добрых дел во славу искусства, — прокомментировала Волочкова.

Абдразаков — признанный во всем мире оперный певец, режиссер и общественный деятель, удостоенный звания народного артиста Российской Федерации. С декабря 2024 года он руководит Севастопольским театром оперы и балета.

Ранее актеры Константин Хабенский и Сергей Безруков получили новые должности в ведущих театральных учреждениях: Константин Хабенский — в Школе-студии МХАТ, а Сергей Безруков — в МХАТ имени Горького. Актер театра и кино Борис Щербаков выразил уверенность в том, что оба артиста справятся с новыми обязанностями.