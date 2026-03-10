Волочкова жестко раскритиковала Шаламе за слова о балете

Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 19:33

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с РИА Новости резко раскритиковала голливудского актера Тимоти Шаламе, назвав его невежественным человеком. Поводом стали слова артиста о том, что опере и балету уделяют слишком много внимания, хотя на самом деле они никому не интересны.

Если это его мнение, то он в принципе может оставить его при себе. Он не имеет никакого отношения к великому искусству балета. Мнение, извините меня, невежественного человека. Тем более если он так открыто это все высказывает, — сказала Волочкова.

Балерина напомнила, что балет и опера всегда относились к элитарным видам искусства и пользуются спросом у настоящих ценителей. В качестве примера она привела Большой театр, билеты на спектакли которого до сих пор стоят более 300 тыс. рублей.

Скандальное заявление Шаламе прозвучало в недавнем интервью с Мэттью Макконахи, где актер рассуждал о поколенческих трендах. Он признался, что считает балет и оперу устаревшими направлениями и не хотел бы связывать свою жизнь с тем, что никому не нужно. Высказывания Шаламе вызвали волну возмущения в мировом культурном сообществе.

Ранее Шаламе появился на церемонии вручения премии Actor Awards 2026 в Лос-Анджелесе в компании своей мамы Николь Флендер. Артист, который обычно посещает светские мероприятия с возлюбленной Кайли Дженнер, на этот раз выбрал в спутницы родственницу.

