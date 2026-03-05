Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 14:16

Волочкова призналась, какой подарок на 8 Марта запомнился ей на всю жизнь

Волочкова назвала своим лучшим подарком на 8 Марта инкрустированный калейдоскоп

Анастасия Волочкова в 2024 году Анастасия Волочкова в 2024 году Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Балерина Анастасия Волочкова в беседе с «Радио 1» заявила, что подаренный много лет назад на 8 Марта инкрустированный калейдоскоп запомнился ей на всю жизнь. По ее словам, такой сюрприз ей сделал один близкий человек.

Самый запоминающийся подарок мне вручил близкий человек много лет назад. Это был калейдоскоп — инкрустированный, красивый, дорогущей фирмы. И дело было не в сюрпризе, а в том, что даритель пожелал мне, чтобы я остановилась в своих безудержных моментах жизни и заглядывала в это маленькое стеклышко. Чтобы я улавливала, как красиво переливаются кристаллики и таким образом успокаивала мозг, — призналась Волочкова.

Ранее Волочкова рассказала, что брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор четверть века назад приглашал ее на частные вечеринки. По словам балерины, она заподозрила что-то неладное и отказала.

Анастасия Волочкова
знаменитости
праздники
подарки
