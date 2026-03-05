Алиев назвал цель иранских дронов

Целью иранских дронов, атаковавших Нахичевань, были гражданские объекты, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности. Он подчеркнул, что Тегеран должен дать разъяснения и принести извинения азербайджанской стороне. По словам Алиева, все причастные должны понести уголовную ответственность, передает Report.

Азербайджанское государство решительно осуждает этот отвратительный террористический акт, те, кто его совершил, должны быть немедленно привлечены к ответственности. Официальные лица Ирана должны дать разъяснения, принести извинения азербайджанской стороне, — сказал глава государства.

Алиев также заявил, что Вооруженным силам Азербайджана дано указание подготовить и осуществить меры в ответ на атаку иранских беспилотников по Нахичевани. По его словам, республика не собирается мириться с «безосновательным» терактом и агрессией в свой адрес.

До этого сообщалось, что два человека пострадали при падении иранских дронов в Нахичевани. В МИД Азербайджана отметили, что Баку сохраняет за собой право принять ответные меры.