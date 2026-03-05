Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 15:27

Алиев назвал цель иранских дронов

Алиев: целью упавших в Нахичевани иранских дронов стали гражданские объекты

Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: kremlin.ru/Григорий Сысоев, РИА «Новости»
Подписывайтесь на нас в MAX

Целью иранских дронов, атаковавших Нахичевань, были гражданские объекты, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности. Он подчеркнул, что Тегеран должен дать разъяснения и принести извинения азербайджанской стороне. По словам Алиева, все причастные должны понести уголовную ответственность, передает Report.

Азербайджанское государство решительно осуждает этот отвратительный террористический акт, те, кто его совершил, должны быть немедленно привлечены к ответственности. Официальные лица Ирана должны дать разъяснения, принести извинения азербайджанской стороне, — сказал глава государства.

Алиев также заявил, что Вооруженным силам Азербайджана дано указание подготовить и осуществить меры в ответ на атаку иранских беспилотников по Нахичевани. По его словам, республика не собирается мириться с «безосновательным» терактом и агрессией в свой адрес.

До этого сообщалось, что два человека пострадали при падении иранских дронов в Нахичевани. В МИД Азербайджана отметили, что Баку сохраняет за собой право принять ответные меры.

Ильхам Алиев
Азербайджан
Баку
Иран
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лазаревой захотели ужесточить приговор в России: что она сделала, детали
В России пообещали учесть риски ядерной риторики ЕС и Украины
Названа главная угроза для США от развязывания войны на Ближнем Востоке
Врач озвучил топ-10 плохих гигиенических привычек россиян
Терапевт объяснила, в каких случаях повышение температуры считается нормой
Психолог дала советы, как выбрать удачный подарок на 8 Марта
Российские IT-компании «закрыли двери» перед джунами
Появились детали потопления иранского фрегата IRIS Dena
Памфилова рассказала, как беспилотники помогут в организации выборов в ГД
МО Азербайджана назвало неприемлемым отрицание Ираном атаки на Нахичевань
«Успеть»: Галич о возможности стать матерью еще один раз
Дым появился над северной частью столицы Саудовской Аравии
Задержание Цаликова связали с другим скандальным экс-чиновником Минобороны
Венгрия готовится силой принудить Украину к восстановлению «Дружбы»
Коростелев упустил золото всего на 0,3 секунды
Руководитель «Вороваек» ответил на слухи о требовании денег за песни
Сябитова жестко ответила Милонову на критику женщин в преддверии 8 Марта
В МО Азербайджана раскрыли число атаковавших Нахичевань иранских БПЛА
ЕС и страны Персидского залива сделали заявление об ответе на удары Ирана
Песков дал совет Вашингтону после дерзкого шага Испании
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.