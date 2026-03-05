Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 16:40

«Успеть»: Галич о возможности стать матерью еще один раз

Галич допустила рождение еще одного ребенка

Ида Галич Ида Галич Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Блогер Ида Галич рассказала корреспонденту NEWS.ru на «Форуме в большом городе» от ВК, что была бы не против родить еще нескольких детей. Она также призналась, что в ее семье члены активно общаются между собой и отдыхают все вместе на курортах.

И мне конечно хотелось бы успеть еще пару раз родить, — добавила Галич.

У блогера двое детей. В 2018 году Галич вышла замуж за Алана Басиева. В феврале 2020 года у пары родился сын Леон, в декабре того же года супруги расстались. В 2023 году знаменитость начала встречаться с бизнесменом Олегом Ледвичем. В январе прошлого года она объявила о помолвке с ним, в июле у пары родилась дочь Лия.

Ранее Галич заявила, что ребенку следует давать право выбора в том, чем заниматься, и никогда не давить успешностью. Она подчеркнула, что родителям не следует навязывать свои амбиции.

До этого блогер показала кадры, как ее буквально «замуровало» снегом на Камчатке. Она опубликовала фотографию с видом из окна. В центре внимания — раздвижные стеклянные двери, за которыми виднеются гигантские сугробы. При этом телеведущая отметила, что довольна отдыхом. Она также выразила благодарность всем работникам, которые участвуют в уборке снега.

Ида Галич
видео
дети
семьи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Алиев раскрыл виновных в атаке на посольство Азербайджана в 2023 году
Саудовская Аравия нашла способ «спасти» нефтяные доходы от ударов Ирана
Лазаревой захотели ужесточить приговор в России: что она сделала, детали
В России пообещали учесть риски ядерной риторики ЕС и Украины
Названа главная угроза для США от развязывания войны на Ближнем Востоке
Врач озвучил топ-10 плохих гигиенических привычек россиян
Терапевт объяснила, в каких случаях повышение температуры считается нормой
Психолог дала советы, как выбрать удачный подарок на 8 Марта
Российские IT-компании «закрыли двери» перед джунами
Появились детали потопления иранского фрегата IRIS Dena
Памфилова рассказала, как беспилотники помогут в организации выборов в ГД
МО Азербайджана назвало неприемлемым отрицание Ираном атаки на Нахичевань
«Успеть»: Галич о возможности стать матерью еще один раз
Дым появился над северной частью столицы Саудовской Аравии
Задержание Цаликова связали с другим скандальным экс-чиновником Минобороны
Венгрия готовится силой принудить Украину к восстановлению «Дружбы»
Коростелев упустил золото всего на 0,3 секунды
Руководитель «Вороваек» ответил на слухи о требовании денег за песни
Сябитова жестко ответила Милонову на критику женщин в преддверии 8 Марта
В МО Азербайджана раскрыли число атаковавших Нахичевань иранских БПЛА
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.