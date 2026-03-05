«Успеть»: Галич о возможности стать матерью еще один раз Галич допустила рождение еще одного ребенка

Блогер Ида Галич рассказала корреспонденту NEWS.ru на «Форуме в большом городе» от ВК, что была бы не против родить еще нескольких детей. Она также призналась, что в ее семье члены активно общаются между собой и отдыхают все вместе на курортах.

И мне конечно хотелось бы успеть еще пару раз родить, — добавила Галич.

У блогера двое детей. В 2018 году Галич вышла замуж за Алана Басиева. В феврале 2020 года у пары родился сын Леон, в декабре того же года супруги расстались. В 2023 году знаменитость начала встречаться с бизнесменом Олегом Ледвичем. В январе прошлого года она объявила о помолвке с ним, в июле у пары родилась дочь Лия.

Ранее Галич заявила, что ребенку следует давать право выбора в том, чем заниматься, и никогда не давить успешностью. Она подчеркнула, что родителям не следует навязывать свои амбиции.

До этого блогер показала кадры, как ее буквально «замуровало» снегом на Камчатке. Она опубликовала фотографию с видом из окна. В центре внимания — раздвижные стеклянные двери, за которыми виднеются гигантские сугробы. При этом телеведущая отметила, что довольна отдыхом. Она также выразила благодарность всем работникам, которые участвуют в уборке снега.