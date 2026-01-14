Завещание, отказ прощать Ивлееву, двое детей: как живет блогер Ида Галич

Блогер и телеведущая Ида Галич прославилась благодаря съемкам юмористических роликов в соцсетях. Чем она сейчас занимается, как складывается ее личная жизнь?

Чем известна Галич

Ида Галич родилась 3 мая 1990 года в ГДР. После окончания школы поступила на факультет мировой экономики и торговли Российского государственного торгово-экономического университета.

Во время учебы начала играть в КВН, затем приняла участие в программе «Comedy Баттл» и стала снимать для социальных сетей короткие юмористические ролики. В разные годы Галич также вела программы «Орел и решка» и «Ревизорро», снималась в качестве члена жюри в шоу «Аватар», а также развивала музыкальную карьеру, выпустив треки «Дима», «Ты попал», «Предприниматель» и другие.

Что известно о личной жизни Галич

Ида Галич в 2018 году вышла замуж за Алана Басиева. В феврале 2020 года у пары родился сын Леон, в декабре того же года супруги расстались.

«Я думала, что буду жить с Аланом всю свою жизнь, всегда. Я так думала вплоть до дня, как мы решили развестись. Это тема больная до сих пор. Никто так не любил, как мы любили друг друга. Бывают ситуации, когда ты понимаешь: нет. Наступает момент, когда ты понимаешь: либо вы убьете друг друга через год, либо нужно что-то делать. Мы поняли это оба, но инициатором развода был Алан. Он сказал: „Либо вот так, либо мы разводимся“. А я ему сказала, что вот так я не могу сделать. Значит, мы разводимся», — делилась она.

В 2023 году блогер начала встречаться с бизнесменом Олегом Ледвичем. В январе прошлого года она объявила о помолвке с ним, в июле у пары родилась дочь Лия.

Ида Галич Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о ссоре Галич и Ивлеевой

Ида Галич и блогер Анастасия Ивлеева вместе начинали свою творческую карьеру, снимая совместные ролики. Их общение прекратилось на фоне первой беременности Галич.

«Раньше у нас тоже была интересная жизнь: мы кутили, снимали, гуляли. Мне, наверное, было сложно перестроиться в подругу, которая понимает очень интимные, тихие и скромные времена, наставшие в твоей душе», — заявила Ивлеева в YouTube-шоу «Есть вопросики».

Галич не согласилась с этими словами. Она напомнила, что Ивлеева обещала ей быть рядом, однако не сдержала слова. Позднее блогеры регулярно обменивались претензиями, после чего Галич заявила, что они больше никогда не будут подругами.

«То, что мы никогда не будем друзьями, это 100%. У друзей не принято воровать контент», — сказала она.

В декабре 2025 года Галич в выпуске собственного шоу «Есть вопросики» призналась, что до сих пор не готова помириться с Ивлеевой. На вопрос журналиста Ксении Собчак о том, когда она отпустит ситуацию, блогер заявила, что не хочет прощать бывшую подругу, потому что та ее не раз обижала.

«Ты не можешь забрать у меня право быть чем-то недовольной. Я не святая, я обычный человек. Я имею право кого-то в этой жизни за что-то прощать или не прощать. Она меня вот так вот палкой тыкала за всю свою жизнь, и ты этого не помнишь», — заявила она.

Чем сейчас занимается Галич

Ида Галич в 35 лет продолжает творческую деятельность, в частности снимает шоу «Есть вопросики», в котором знаменитости отвечают на вопросы случайных прохожих.

После рождения дочери блогер приняла участие в съемках сериала «Чудо», а в ноябре 2025 года создала благотворительный фонд.

Галич в прошлом году призналась, что составила завещание.

«У меня правда есть нотариально заверенное завещание. Там еще нет малышки, ибо составлялась оно до беременности. Говорится в документе о том, кто будет распоряжаться моим имуществом до совершеннолетия Леончика. И написано, что делать, если мы все вдруг (ну это самое). Я в этих темах ничего мистического не вижу. Элемент некоего контроля для расслабления», — объяснила она в личном Telegram-канале.

Читайте также:

Поездки в зону СВО, четыре брака, ссоры с коллегами: как живет Олег Чернов

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Игоря Золотовицкого

Слабые снегопады и потепление до 0? Погода в Москве в выходные: чего ждать