В МВД предупредили о сроке регистрации авто после покупки МВД РФ: владелец нового авто должен поставить его на учет в течение 10 дней

После приобретения автомобиля у нового собственника есть ровно 10 дней, чтобы обратиться в Госавтоинспекцию для постановки машины на учет. Срок отсчитывается с момента получения прав на автомобиль, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

Согласно статье 8 федерального закона № 283-ФЗ, владелец автомобиля обязан обратиться с заявлением в регистрационное подразделение Госавтоинспекции для постановки транспортного средства на учет в течение 10 дней со дня приобретения владельцем прав на машину, — пояснили в пресс-службе.

Нарушение этого срока влечет административную ответственность. Штраф за несвоевременную регистрацию может составить от 1,5 до 2 тыс. рублей, а при повторном нарушении — до 5 тыс. рублей или лишение прав.

