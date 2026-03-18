18 марта 2026 в 02:32

В МВД предупредили о сроке регистрации авто после покупки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
После приобретения автомобиля у нового собственника есть ровно 10 дней, чтобы обратиться в Госавтоинспекцию для постановки машины на учет. Срок отсчитывается с момента получения прав на автомобиль, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

Согласно статье 8 федерального закона № 283-ФЗ, владелец автомобиля обязан обратиться с заявлением в регистрационное подразделение Госавтоинспекции для постановки транспортного средства на учет в течение 10 дней со дня приобретения владельцем прав на машину, — пояснили в пресс-службе.

Нарушение этого срока влечет административную ответственность. Штраф за несвоевременную регистрацию может составить от 1,5 до 2 тыс. рублей, а при повторном нарушении — до 5 тыс. рублей или лишение прав.

Ранее автоюрист Лев Воропаев посоветовал внимательно следить за знаками в межсезонье на пригородных трассах. Он отметил, что еще одной причиной для наказания могут стать магнитные рамки. Возможные нарушения также включают опасный проезд железнодорожных переездов, превышение скорости, выброс мусора и неправильную перевозку детей. Лучше также следить за состоянием автомобиля и соблюдать ПДД.

автомобили
регистрация
МВД
сроки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Очевидцы сообщили о взрывах в двух городах на юге России
Стало известно, как россияне относятся к людям с инвалидностью
Режим опасности атаки БПЛА ввели в российском регионе
Убит, ранен, прячется в бункере: куда пропал премьер Израиля Нетаньяху
«Демонический» имидж, брак с Вилковой, наркотики: как живет актер Любимов
ПВО не смогла отразить атаку БПЛА на посольство в Ираке
Представителям двух профессий повысят пенсионный коэффициент
В России впервые за 25 лет появится новый ГОСТ на черное золото
«Сидели на чемоданах»: туристка три дня не могла выйти из отеля в Дубае
В МВД предупредили о сроке регистрации авто после покупки
Иран назвал условия для разблокировки Ормузского пролива
Вход — доллар, выход — импичмент: Трамп полностью увяз в Иране, что дальше
«Кровная месть»: Иран пообещал принципиальный ответ за гибель Лариджани
В РФПИ призвали США наказать Евросоюз за «разрушение западной цивилизации»
В Тегеране озвучили, когда и как пройдут похороны Лариджани
Поддержка Кеосаяна, развод, ссора с Соседовым: как живет Алексей Гоман
Стало известно, как санкции против РФ способны «убить» Британию
12 лет Крымской весне: как полуостров стал неприступной крепостью России
SHOT: серия взрывов прогремела в небе Адыгеи
Сафонов помог ПСЖ открыть счет в матче против «Челси»
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Общество

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

