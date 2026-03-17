17 марта 2026 в 14:08

Автоюрист рассказал об особенностях поездок в межсезонье

Автоюрист Воропаев: в межсезонье на дорогах важно следить за знаками

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В межсезонье на пригородных трассах важно следить за знаками, рассказал Авторадио автоюрист Лев Воропаев. Он отметил, что еще одной причиной для наказания могут стать магнитные рамки.

Я бы сказал, что вот в межсезонье стоит именно помнить про знаки регистрационные, да, и про различные магнитные рамки, потому что сейчас правоприменитель жестко ужесточил ответственность за, в частности, магнитные рамки. Это квалифицируется как использование устройств, которые препятствуют идентификации регистрационного знака. За это предусмотрено только лишение прав, — рассказал Воропаев.

Автоюрист подчеркнул, что возможные нарушения также включают опасный проезд железнодорожных переездов, превышение скорости, выброс мусора и неправильную перевозку детей. Он призвал внимательно следить за состоянием автомобиля и соблюдать ПДД.

Ранее Воропаев рассказал, что с 1 марта 2027 года процедуру лишения прав по медицинским показаниям упростят, и медицинские организации будут передавать данные о выявленных опасных диагнозах у водителей напрямую в базу Госавтоинспекции. Также, по его словам, в таком случае сотрудники ГИБДД будут вправе аннулировать водительское удостоверение.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Премьерные показы спектакля «Вишневый сад» состоятся в театре «Модерн»
Жителям одного города отключат мобильный интернет в целях безопасности
Нетаньяху с улыбкой отдал приказ об убийстве ряда иранских чиновников
Стала известна судьба пропавшего в Москве актера из «Бумера»
Политолог предрек незавидную участь Нетаньяху в случае проигрыша Израиля
Психолог ответила, когда прививать детям финансовую грамотность
ООН сделала страшный прогноз о голоде
Истребители Су-30СМ2 показали, на что способны в воздухе
Магадан содрогнулся от серии подземных толчков
«Осторожно»: дипломаты РФ поставили ЕС перед неудобным фактом о санкциях
Пять причин для страха: почему Европа боится и ненавидит Трампа
В Госдуме призвали к амнистии части осужденных женщин
Россиянам напомнили о последствиях сидячей работы
Азия переходит на уголь из-за конфликта на Ближнем Востоке
Обгоревшие суда попали на фото после попытки прорыва через Ормузский пролив
Цены на нефть взлетели вверх после новых ударов по ОАЭ
Пашинян пожаловался на отсутствие специалистов для лунной программы Армении
В Госдуме анонсировали скорое лицензирование оборота вейпов
Володин раскрыл роль Путина в украинском кризисе
Молодая жительница Кузбасса похитила выручку в магазине ради лечения собаки
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

