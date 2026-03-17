Автоюрист рассказал об особенностях поездок в межсезонье Автоюрист Воропаев: в межсезонье на дорогах важно следить за знаками

В межсезонье на пригородных трассах важно следить за знаками, рассказал Авторадио автоюрист Лев Воропаев. Он отметил, что еще одной причиной для наказания могут стать магнитные рамки.

Я бы сказал, что вот в межсезонье стоит именно помнить про знаки регистрационные, да, и про различные магнитные рамки, потому что сейчас правоприменитель жестко ужесточил ответственность за, в частности, магнитные рамки. Это квалифицируется как использование устройств, которые препятствуют идентификации регистрационного знака. За это предусмотрено только лишение прав, — рассказал Воропаев.

Автоюрист подчеркнул, что возможные нарушения также включают опасный проезд железнодорожных переездов, превышение скорости, выброс мусора и неправильную перевозку детей. Он призвал внимательно следить за состоянием автомобиля и соблюдать ПДД.

Ранее Воропаев рассказал, что с 1 марта 2027 года процедуру лишения прав по медицинским показаниям упростят, и медицинские организации будут передавать данные о выявленных опасных диагнозах у водителей напрямую в базу Госавтоинспекции. Также, по его словам, в таком случае сотрудники ГИБДД будут вправе аннулировать водительское удостоверение.