Водителям разъяснили нюансы процедуры лишения прав

С 1 марта 2027 года процедуру лишения прав по медицинским показаниям упростят и медицинские организации будут передавать данные о выявленных опасных диагнозах у водителей напрямую в базу Госавтоинспекции, рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев в беседе с RT. Также, по его словам, в таком случае сотрудники ГИБДД будут вправе аннулировать водительское удостоверение.

Условно говоря, автоматически, когда к сотрудникам Госавтоинспекции из медицинских учреждений поступит информация о наличии таких диагнозов у того или иного водителя. Они через базу прекратят действие водительского удостоверения, и водителю нельзя будет управлять транспортным средством, — прокомментировал эксперт.

По словам автоюриста, в настоящее время для разрешения подобных вопросов необходимо судебное разбирательство, которое инициируется прокуратурой. Однако с 2027 года процедуру планируют упростить. Воропаев отметил, что такое ускорение процесса положительно скажется на безопасности всех участников дорожного движения.

Ранее сообщалось, что кандидатам в водители могут назначить повторный теоретический экзамен. Это касается тех, кто не сдал практическую часть экзамена в течение полугода после успешной сдачи теории. Сейчас проект дорабатывается. После этого его передадут на рассмотрение в правительство.