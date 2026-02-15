Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 13:14

Будущим водителям хотят ужесточить экзамены

Будущих водителей могут обязать повторно сдавать теорию после несдачи практики

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Будущих водителей могут обязать повторно проходить теоретический экзамен, если они не сдали практическую часть экзамена в течение шести месяцев, передает ТАСС со ссылкой на собеседника. Сейчас идет доработка соответствующего проекта.

Сейчас дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для кандидата в водители, не сдавшего практический экзамен в шестимесячный срок со дня сдачи теоретического экзамена. После этого проект передадут в правительство, — поделился собеседник.

Ранее сообщалось, что в России планируется разрешить сдавать экзамены на водительские права без предъявления медицинской справки. Нововведение затронет тех, кто подает заявление на сдачу экзамена через портал госуслуг. Освобождение от предоставления справки возможно, если сведения о здоровье кандидата уже есть в единой государственной электронной системе.

До этого стало известно, что в России могут изменить правила сдачи практического экзамена на водительские права. Согласно проекту, который пока дорабатывается, максимальный срок для сдачи практического экзамена после теоретического может быть сокращен с шести месяцев до 60 дней.

водители
экзамены
вождение
права
теория
практика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД Венгрии обвинил партию «Тиса» в поддержке Украины
Свыше 100 дронов ВСУ пытались атаковать Россию с утра
В НАБУ подтвердили провальную попытку побега из Украины экс-главы Минюста
Глыба льда рухнула на голову россиянке
«Не будем тратить время»: Каллас «похоронила» одну из идей Евросоюза
Наемники из рядов ВСУ начали переманивать к себе других иностранных военных
Белгород остался без горячей воды? Новости 15 февраля, что с отоплением
Пьяный лихач на Porsche перелетел канал и протаранил ограду Летнего сада
Еврочиновники пришли к выводу, что Китай усилил поддержку России
Будущим водителям хотят ужесточить экзамены
«Пятерочка» не выдержала натиска снега
Российский лыжник бросил вызов олимпийскому чемпиону из Норвегии
Каллас неожиданно сменила позицию по Украине
Требование главы МИД Польши по переговорам на Украине поразило Запад
Глава Калужской области рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ
Пожары под Краснодаром, налет дронов на ЛНР: как ВСУ атакуют РФ 15 февраля
Зима вернулась, Москву ждет новый снежный коллапс? Прогноз погоды на неделю
Экс-министр юстиции Украины попытался сбежать из страны
Дима Билан продал два дома и влез в долги ради давней мечты
Появились новые подробности переписок Эпштейна
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.