Будущим водителям хотят ужесточить экзамены

Будущих водителей могут обязать повторно проходить теоретический экзамен, если они не сдали практическую часть экзамена в течение шести месяцев, передает ТАСС со ссылкой на собеседника. Сейчас идет доработка соответствующего проекта.

Сейчас дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для кандидата в водители, не сдавшего практический экзамен в шестимесячный срок со дня сдачи теоретического экзамена. После этого проект передадут в правительство, — поделился собеседник.

Ранее сообщалось, что в России планируется разрешить сдавать экзамены на водительские права без предъявления медицинской справки. Нововведение затронет тех, кто подает заявление на сдачу экзамена через портал госуслуг. Освобождение от предоставления справки возможно, если сведения о здоровье кандидата уже есть в единой государственной электронной системе.

До этого стало известно, что в России могут изменить правила сдачи практического экзамена на водительские права. Согласно проекту, который пока дорабатывается, максимальный срок для сдачи практического экзамена после теоретического может быть сокращен с шести месяцев до 60 дней.