Норманнская теория — историческая проблема с политическим подтекстом

Год и обстоятельства образования Древнерусского государства по сей день вызывают споры. Согласно «Летописи временных лет», Киевская Русь сформировалась в 862 году, когда варяги Рюрик, Синеус и Трувор начали княжить в Великом Новгороде.

Однако не все ученые придерживаются этой версии. Разногласия историков привели к появлению нескольких теорий формирования государственности в Древней Руси. Одна из них получила название «норманнская» (также известная как теория норманизма). В этой статье мы кратко поговорим о состоятельности норманнской теории и узнаем, почему в ней видят политический подтекст.

Норманнская теория происхождения Древнерусского государства

Следуя норманнской теории, Древнерусское государство возникло под влиянием внешних сил. А именно благодаря скандинавам (норманнам), объединившим восточные славянские племена. Приглашенные князья дали название основанному государству, так что, следуя норманнской теории, слово «Русь» имеет скандинавское происхождение. Норманизм базируется на «Летописи временных лет» и «Летописи о призыве Рюрика», в которых рассказывается о «призвании варягов» и основании Новгорода: «Да поидите княжить и володеть нами».

Норманнская теория образования Древнерусского государства утверждает, что славяне были неспособны самостоятельно образовать государственность. Она также подразумевает, что развитие славянской культуры, включая ремесла и земледелие, стало возможно благодаря внешнему влиянию. Таким образом, норманизм ставит под вопрос автономность и творческий потенциал славян.

Из-за уничижительного взгляда на роль славян в истории Древней Руси норманизм принято считать политической, а не исторической теорией. Тем не менее в его пользу говорит ряд исторических фактов и археологических находок, а именно:

скандинавские оружие и предметы быта, найденные в Рюриковом городище (расположен в Великом Новгороде при истоке реки Волхов);

захоронения под Ладогой, организованные по тому же принципу, что и могилы аландских шведов;

биографии Рюрика и конунга Рерика Ютландского имеют ряд пересечений.

Норманнская теория: трактовка происхождения Древнерусского государства кратко простыми словами Фото: Рудольф Кучеров/РИА Новости

Аргументы против норманнской теории происхождения Руси

Норманнская теория происхождения Киевской Руси пользовалась популярностью в XVIII веке. Ее распространению способствовали приглашенные в РАН немецкие ученые Г. З. Байер, Г. Ф. Миллер и А. Л. Шлецер. Зачастую саму национальность ученых используют как аргумент против норманизма: как иностранцы историки были предвзяты.

Однако существуют более убедительные аргументы против норманизма. Как уже было сказано, немецкие ученые основывались на летописях. Те в свою очередь долгое время распространялись в устной форме и были записаны только в XII веке, при Владимире Мономахе. Не исключается, что теория о «призвании варягов» была позднейшим текстовым наслоением. Оно появилось с целью подчеркнуть независимость Руси от Византии, которая навязывала свое влияние Древнерусскому государству.

Против норманизма говорит успешный поход князя Олега, которому удалось завоевать Царьград, столицу Византии, в 907 году. Следуя норманнской теории, к тому времени Киевская Русь существовала всего 45 лет. Но маловероятно, что за такой короткий срок молодое государство могло достаточно окрепнуть, чтобы победить настолько мощного врага. Следовательно, еще до прихода варягов на Руси были организованные города, традиции и обычаи, а также армия.

Антинорманизм как ответ на норманнскую теорию

Уже в XVIII веке норманизм встретил отпор, в первую очередь в лице ученого М. В. Ломоносова. Новая теория получила название «антинорманизм». Эта версия гласит, что образование государственности возможно только благодаря внутреннему развитию общества.

Антинорманисты видели в норманнской теории происхождения Киевской Руси политический подтекст. Они воспринимали ее как попытку изобразить славян отсталым народом, не способным к автономности и прогрессу.

М. В. Ломоносов предполагал, что варягами назывались не только скандинавы, но и западнославянские племена. Он также подчеркивал, что русский язык не унаследовал элементов скандинавских языков.

Михаил Ломоносов Фото: Viktor Gritsuk/Global Look Press

Наконец, антинорманисты возражали против норманнской теории образования Древнерусского государства, ссылаясь на численное меньшинство варягов. Впрочем, этот аргумент поддается сомнению. Малочисленные, но влиятельные группы могут оказать воздействие на крупные племена.

Центристская теория как компромисс между норманизмом и антинорманизмом

Сегодня обе рассмотренные теории воспринимаются как крайние точки одного гипотезы. Большинство историков отдают предпочтение центризму. Его сторонники признают роль варягов в формировании Киевской Руси.

При этом они подчеркивают, что элементы государственности возникли в славянском обществе еще до княжения Рюрика. Варяги лишь способствовали завершению начавшегося процесса. Таким образом, центристская теория предлагает компромисс между норманизмом и антинорманизмом.

