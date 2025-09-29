История, легенды и тайны храма Параскевы Пятницы в Великом Новгороде

Параскева Пятница — одна из наиболее почитаемых православных святых, память которой православные празднуют 10 ноября. Сегодня чаще всего за помощью к ней обращаются молодые девушки и женщины, которые занимаются рукоделием. Сегодня расскажем, почему храм Параскевы Пятницы в Великом Новгороде построили торговцы, зачем девушки обходят его по кругу и бывают ли здесь службы.

Храм святой Параскевы в Великом Новгороде: исторические факты

Параскева Пятница в православной традиции считается покровительницей незамужних девушек, женских ремесел, а также путников и торговцев. О почитании этой святой мы рассказывали совсем недавно. Сегодня подробно остановимся на истории одного из самых красивых и необычных храмов в честь великомученицы Параскевы — недействующей православной церкви в Великом Новгороде, расположенной на Ярославовом дворище.

Деревянная постройка на месте нынешней церкви впервые упоминается в новгородской летописи за 1156 год. Указывается, что церковь была воздвигнута на средства, собранные вскладчину «заморскими купцами». «Заморские купцы», или, по современным понятиям, новгородские торговцы, занимавшиеся импортом и экспортом товаров через местный речной порт на Волхове, считали своей покровительницей великомученицу Параскеву. А товары они покупали и продавали на Торгу у Ярославова дворища, который традиционно начинал работу в пятницу. Именно поэтому возведенная здесь небольшая церквушка была названа в честь заступницы и помощницы купцов.

К 1191 году на этом месте появилось другое здание: в новгородских летописях указано, что житель Великого Новгорода некий Константин вместе с братом отстроили тут новую деревянную церковь, однако она также носила имя святой Параскевы. А спустя всего 16 лет, судя по данным источников, на этом месте был освящен кирпичный храм, который и сохранился до наших дней. Деньги на его строительство вновь дали заморские купцы. Стоит отметить, что торговцы не пожалели денег на архитектора: даже сегодня здание храма отличается оригинальностью и выделяется среди других строений на дворище.

Храм Параскевы Пятницы на Торгу Фото: Shutterstock/FOTODOM

Впрочем, за 817 лет с момента возведения здание много раз перестраивали по разным причинам. Так, в письменных источниках Великого Новгорода было обнаружено 15 упоминаний о пожарах, произошедших в церкви. И после каждого из них здание подвергалось реставрации или просто ремонту.

А в 1345 году, согласно свидетельствам современников, церковь обрушилась во время крупного пожара, после чего здание было частично отстроено заново. В XVI веке оно подверглось капитальной перестройке по инициативе купцов, очевидно, желавших сделать церковь во имя своей покровительницы еще более необычной среди множества храмов. Тем не менее, несмотря на многочисленные изменения, историки отмечают, что внешний облик церкви сохранился достаточно для того, чтобы можно было представить ее первоначальный вид. Только из-за прошедших веков с момента постройки фундамент старой церкви оказался ниже современного уровня земли примерно на метр.

В 1930-е годы храм Параскевы Пятницы был закрыт: с тех пор службы в нем не проводились, и здание постепенно пришло в запустение. Как и другие постройки Великого Новгорода, храм не пощадили разрушения в годы Великой Отечественной войны, когда он оказался на землях, захваченных фашистами. В послевоенные годы церковь была передана в ведение муниципальных властей и стала использоваться как склад, что негативно сказалось на ее состоянии. Восстановительные работы здесь начались в 1954 году, и на их завершение потребовалось около полувека.

Храм святой Параскевы Пятницы в Великом Новгороде Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что можно увидеть во время службы в церкви Параскевы Пятницы на Торгу

Сегодня храм, как и многие другие церкви в Великом Новгороде, не действует: в его стенах расположен музей истории новгородского зодчества, который обычно открыт для посещения. Однако в прошлом году в городе велась масштабная реконструкция храмов Ярославова дворища, и потому многим туристам не удалось увидеть изнутри легендарную церковь.

А посмотреть там есть на что! Благодаря тому, что здание принадлежит музею и там не проходят церковные службы, ученым удалось в ходе послевоенной реконструкции восстановить остатки оригинального убранства храма. От многолетней копоти свечей были очищены уникальные фрески, написанные здесь задолго до того, как Россия стала империей. И тем, кто заходит в храм в наши дни, представляется уникальная возможность увидеть его почти таким, каким его видели во время служб новгородские купцы несколько столетий назад.

Здесь сохранились фрагменты уникальных изображений святых и орнаментов, сделанных в традициях византийского искусства. Сохранился и старинный иконостас, который, хотя и был реконструирован не раз, по-прежнему отражает то, с каким почтением и любовью местные купцы относились к великомученице Параскеве.

Что можно увидеть во время службы в храме Параскевы Пятницы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Легенды и тайны церкви Параскевы Пятницы на Торгу

С храмом связано множество легенд, которые передаются из уст в уста. Одна из самых популярных историй повествует о том, что, если кто-то потеряет товар, он может прийти к храму и помолиться святой Параскеве о помощи. Легенда гласит, что многие новгородцы нашли утерянные предметы или удачно завершили свои торговые дела благодаря обращению к святой. Есть и более темные легенды, связанные с негативными последствиями, которые ожидали тех, кто осквернял святое место или относился пренебрежительно к местной культуре и религии.

Существует поверье, что если девушка хочет выйти замуж, то ей нужно обойти церковь Параскевы Пятницы на Торгу посолонь (вслед за движением Солнца), сосчитать и прикоснуться рукой ко всем ее углам. Тогда покровительница пошлет ей достойного мужа.

