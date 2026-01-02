Россиянам рассказали, о чем нужно молиться Матроне Московской

Православным верующим следует молиться Матроне Московской о самом насущном: здоровье, семейном благополучии, даровании детей и помощи в житейских трудностях, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. Он подчеркнул, что обращаться к святой можно как своими словами, так и по молитвослову, не забывая при этом подавать записки о здравии близких.

Матушка Матрона перед своей кончиной сказала: «Все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать». Это основа нашего обращения к ней. Можно молиться как своими словами, просто и искренне рассказывая о своих нуждах, так и по молитвослову. К Матроне обращаются с самыми разными просьбами: об исцелении от болезней, о помощи в семейных делах, о даровании детей, благополучии в работе и житейских трудностях. Важно просить не только о себе, но и молиться за своих близких, подавать записочки об их здравии в монастырской лавке, — пояснил Иванов.

Он добавил, что подготовку к посещению Покровского ставропигиального женского монастыря, где находятся мощи святой, следует начинать еще в пути, настраиваясь на молитву. По словам Иванова, не стоит надевать вызывающую одежду. Депутат отметил, что на женщинах обязательно должен быть головной убор, а мужчинам нельзя входить внутрь монастыря в шортах.

Дорога в святую обитель, где хранятся мощи Матроны Московской, начинается задолго до того, как паломник переступит ее порог. Находясь в пути, православному христианину следует готовить свое сердце к молитве, читая Иисусову молитву или молитву Богородице. Этот духовный настрой создает правильное расположение души для встречи со святыней. Войдя на территорию монастыря, важно вести себя благоговейно, помня, что это место особого присутствия Божия. Одежда должна быть скромной, соответствующей уставу: для женщин обязателен головной убор, а брюки без верхней прикрывающей одежды недопустимы. Мужчины, напротив, снимают головные уборы перед входом в храм. Не следует входить внутрь в шортах или коротких юбках, — резюмировал Иванов.

Ранее насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Гурий заявил, что единственным местом, которое уцелело после обстрела ВСУ позиций российских войск летом 2023 года под Работино в Запорожской области, оказалось углубление, где стояла икона святой Матроны Московской. По его словам, это является чудом.