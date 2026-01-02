Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 06:00

Россиянам рассказали, о чем нужно молиться Матроне Московской

Депутат Иванов: Матроне Московской молятся о здоровье и даровании детей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Православным верующим следует молиться Матроне Московской о самом насущном: здоровье, семейном благополучии, даровании детей и помощи в житейских трудностях, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. Он подчеркнул, что обращаться к святой можно как своими словами, так и по молитвослову, не забывая при этом подавать записки о здравии близких.

Матушка Матрона перед своей кончиной сказала: «Все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать». Это основа нашего обращения к ней. Можно молиться как своими словами, просто и искренне рассказывая о своих нуждах, так и по молитвослову. К Матроне обращаются с самыми разными просьбами: об исцелении от болезней, о помощи в семейных делах, о даровании детей, благополучии в работе и житейских трудностях. Важно просить не только о себе, но и молиться за своих близких, подавать записочки об их здравии в монастырской лавке, — пояснил Иванов.

Он добавил, что подготовку к посещению Покровского ставропигиального женского монастыря, где находятся мощи святой, следует начинать еще в пути, настраиваясь на молитву. По словам Иванова, не стоит надевать вызывающую одежду. Депутат отметил, что на женщинах обязательно должен быть головной убор, а мужчинам нельзя входить внутрь монастыря в шортах.

Дорога в святую обитель, где хранятся мощи Матроны Московской, начинается задолго до того, как паломник переступит ее порог. Находясь в пути, православному христианину следует готовить свое сердце к молитве, читая Иисусову молитву или молитву Богородице. Этот духовный настрой создает правильное расположение души для встречи со святыней. Войдя на территорию монастыря, важно вести себя благоговейно, помня, что это место особого присутствия Божия. Одежда должна быть скромной, соответствующей уставу: для женщин обязателен головной убор, а брюки без верхней прикрывающей одежды недопустимы. Мужчины, напротив, снимают головные уборы перед входом в храм. Не следует входить внутрь в шортах или коротких юбках, — резюмировал Иванов.

Ранее насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Гурий заявил, что единственным местом, которое уцелело после обстрела ВСУ позиций российских войск летом 2023 года под Работино в Запорожской области, оказалось углубление, где стояла икона святой Матроны Московской. По его словам, это является чудом.

святые
православные
молитвы
россияне
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России хотят усилить ответственность за наем нелегальных мигрантов
Идеальный завтрак: «Сырные спирали» — 20 минут, и гора выпечки готова!
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 января
Россиянам рассказали, о чем нужно молиться Матроне Московской
Сожгли 26 блиндажей и две бронемашины ВСУ: успехи ВС РФ к утру 2 января
ВС РФ сожгли две бронемашины ВСУ у Красноармейска
Желудок придет в норму: средство от похмелья — холодный суп с кефиром
Установлены личности семи погибших в результате атаки ВСУ в Хорлах
Артиллеристы ВС РФ обратили в пыль опорные пункты ВСУ у Гуляйполя
Российские военные разнесли в щепки 42 пункта управления дронами ВСУ
Южная группировка разгромила 26 блиндажей ВСУ за сутки
Посол России высказался о контроле Сербии за покупателями продукции ВПК
К чему снится больница: предупреждение или исцеление?
Названа валюта, которая подорожала по отношению к доллару больше всего.
«Полностью кривым»: на Западе заметили странную деталь во время речи Стубба о России
«Тщетно и опасно»: в США раскрыли опасность сделки между Трампом и Зеленским
Мадуро рассказал, сколько раз говорил с Трампом
СК начал проверку после гибели пяти человек при пожаре в Якутии
Стало известно, когда встретятся главы МИД G20
Россия потребовала от УВКПЧ ООН осуждения атаки ВСУ в Хорлах
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом
Общество

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку
Семья и жизнь

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.