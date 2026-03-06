Названа важная деталь празднования 8 Марта в период Великого поста

Празднование Международного женского дня не освобождает от соблюдения Великого поста, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, существует множество блюд, которыми можно заполнить праздничный стол, не нарушая ограничений.

8 Марта в этом году приходится на время Великого поста, что вызывает у многих верующих закономерный вопрос: как поздравить близких женщин и при этом не нарушить постных ограничений? Самое главное правило — никакой праздник не является поводом для нарушения устава. Если мы говорим о гастрономической стороне, то правила остаются незыблемыми. Постный стол тоже может быть праздничным и вкусным. Вместо оливье можно приготовить изысканный винегрет, овощные закуски, грибные блюда, — поделился Иванов.

Он подчеркнул важность нахождения гармонии между уважением к близким и соблюдением церковных предписаний. По словам зампреда ВРНС, нельзя погружаться в атмосферу уныния и строгих запретов, но и не стоит полностью игнорировать пост, который способствует духовному очищению.

Поздравить женщину с 8 Марта теплыми словами, подарить цветы, уделить ей внимание — это не грех, а проявление той самой любви к ближнему, о которой говорит Евангелие. Другое дело — неумеренные застолья, танцы, шумные вечеринки. От этого в пост действительно стоит воздержаться, — добавил Иванов.

Ранее священник Илья Савастьянов предупредил, что в Великий пост нельзя устраивать скандалы, конфликтовать, осуждать людей, сплетничать и играть в азартные игры. По его словам, в это время запрещены не только мясные и молочные продукты, но и алкоголь.