Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 12:47

В РПЦ дали советы, как лучше провести первую неделю Великого поста

Священник Береговой: в первую неделю Великого поста нужно совершать добрые дела

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В первую неделю Великого поста православным следует больше молиться и совершать добрые дела, заявил ОТР священник Владислав Береговой. В частности, он призвал помогать нуждающимся, делать пожертвования и всячески проявлять сострадание к окружающим.

На первой неделе поста читается псалом пророка Давида, в котором говорится о том, что человек должен уклониться от зла и творить благо. Собственно, все, что приносит человеку огорчение, печаль, тоску, досаду, боль, делать не надо. А то, что приносит человеку утешение, радость, желание жить, передает какие-то точки опоры, то и надо делать. Дела любви надо творить. Гадости делать не надо, — высказался Береговой.

Он посоветовал уделять больше внимания духовной жизни, в том числе посещать храмы и участвовать в богослужениях. По словам священника, в этот период под особым запретом конфликты, вредные привычки, проявление лени, зависти и злобы.

Ранее священник Стахий Колотвин заявил, что в Великий пост допустимо принимать рыбий жир и лекарства в целом. Он отметил, что этот период предполагает воздержание от определенных продуктов, однако профилактические средства и медикаменты не запрещены.

РПЦ
священники
православные
Великий пост
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир и передала загадочное сообщение
Врач объяснила, что делать при резком скачке давления
Орбан решил «натравить» особую миссию ЕС на Киев
Захарова обнаружила закономерность в преступлениях Киева
Волгоградская пенсионерка погибла во дворе под колесами грузовика
Песков обозначил отношение России к участию США в переговорах по Украине
Песков раскрыл отношение США к переговорным трекам с Россией
Стало известно, как мошенники подстраивают свои схемы к 8 Марта
Ювелир перечислила, какие кольца могут треснуть из-за мороза
«Не стоит высоко»: Песков оценил возможное участие в Совете мира
Песков раскрыл главную цель встречи на высшем уровне по Украине
В Кремле описали отношение к позиции Венгрии и Словакии по «Дружбе»
Глава Сбербанка раскрыл положительную сторону ключевой ставки 12%
В Турции раскрыли, как именно разбился истребитель F-16
«Желаемое за действительное»: Лавров иронично высказался о «коалиции» из ЕС
«Стало обыденным»: Захарова указала на ужасающую правду о действиях Киева
Песков предостерег от одной ошибки в теме переговоров по Украине
Песков указал на «очевидно недружественное» окружение Белоруссии
Диетолог перечислила главные источники омега-3
В Совфеде назвали возможную причину переноса переговоров по Украине
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.