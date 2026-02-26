В РПЦ дали советы, как лучше провести первую неделю Великого поста Священник Береговой: в первую неделю Великого поста нужно совершать добрые дела

В первую неделю Великого поста православным следует больше молиться и совершать добрые дела, заявил ОТР священник Владислав Береговой. В частности, он призвал помогать нуждающимся, делать пожертвования и всячески проявлять сострадание к окружающим.

На первой неделе поста читается псалом пророка Давида, в котором говорится о том, что человек должен уклониться от зла и творить благо. Собственно, все, что приносит человеку огорчение, печаль, тоску, досаду, боль, делать не надо. А то, что приносит человеку утешение, радость, желание жить, передает какие-то точки опоры, то и надо делать. Дела любви надо творить. Гадости делать не надо, — высказался Береговой.

Он посоветовал уделять больше внимания духовной жизни, в том числе посещать храмы и участвовать в богослужениях. По словам священника, в этот период под особым запретом конфликты, вредные привычки, проявление лени, зависти и злобы.

Ранее священник Стахий Колотвин заявил, что в Великий пост допустимо принимать рыбий жир и лекарства в целом. Он отметил, что этот период предполагает воздержание от определенных продуктов, однако профилактические средства и медикаменты не запрещены.