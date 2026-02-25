В РПЦ ответили, допустимо ли принимать рыбий жир в Великий пост Священник Колотвин: в Великий пост можно принимать рыбий жир и лекарства

В Великий пост допустимо принимать рыбий жир и лекарства в целом, заявил LIFE.ru священник Стахий Колотвин. Он отметил, что этот период предполагает воздержание от определенных продуктов, однако профилактические средства и медикаменты не запрещены.

Существует документ об участии верных в евхаристии на общецерковном уровне. В нем указано, что лекарства можно принимать даже во время литургического поста, когда перед причастием человек с утра полностью воздерживается от пищи и воды. Это максимально строгая форма поста. И даже в этом случае человек имеет право принять таблетку и запить ее водой — в этом нет ни греха, ни нарушения поста, — отметил Колотвин.

Священник добавил, что, если прием витаминов дает человеку больше сил, это неплохо. По его словам, так у него будет больше ресурсов для молитв и совершения добрых дел.

Ранее протоиерей Максим Козлов заявил, что во время Великого поста мирянам рекомендуют отказаться от мяса, яиц, молока и молочных продуктов, а также рыбы. При этом он особенно подчеркнул, что перед этим нужно посоветоваться со священником, чтобы он мог учесть особенности здоровья и других жизненных обстоятельств.