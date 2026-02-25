Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 10:26

В РПЦ ответили, допустимо ли принимать рыбий жир в Великий пост

Священник Колотвин: в Великий пост можно принимать рыбий жир и лекарства

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Великий пост допустимо принимать рыбий жир и лекарства в целом, заявил LIFE.ru священник Стахий Колотвин. Он отметил, что этот период предполагает воздержание от определенных продуктов, однако профилактические средства и медикаменты не запрещены.

Существует документ об участии верных в евхаристии на общецерковном уровне. В нем указано, что лекарства можно принимать даже во время литургического поста, когда перед причастием человек с утра полностью воздерживается от пищи и воды. Это максимально строгая форма поста. И даже в этом случае человек имеет право принять таблетку и запить ее водой — в этом нет ни греха, ни нарушения поста, — отметил Колотвин.

Священник добавил, что, если прием витаминов дает человеку больше сил, это неплохо. По его словам, так у него будет больше ресурсов для молитв и совершения добрых дел.

Ранее протоиерей Максим Козлов заявил, что во время Великого поста мирянам рекомендуют отказаться от мяса, яиц, молока и молочных продуктов, а также рыбы. При этом он особенно подчеркнул, что перед этим нужно посоветоваться со священником, чтобы он мог учесть особенности здоровья и других жизненных обстоятельств.

священники
РПЦ
общество
витамины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о судорожных попытках ЕС обойти вето на кредит Киеву
«Как неуклюже»: Поддубный отреагировал на «перестройку» Буданова на мир
Раскрыто число жертв атаки ВСУ по заводу в российском регионе
Экс-чиновника обвинили в завышении цен на поставки для СВО
Политолог ответил, когда Украина примет условия России
В Одинцово готовы к применению три пептидные вакцины от рака
Раскрыта судьба пропавшей в Нижнем Тагиле девочки
ВСУ сочли западные дроны бесполезным мусором
В России предложили доплачивать студентам за учебу в родном регионе
В Европе признали провал стратегии по Украине
Автомагазин загорелся в Набережных Челнах
Рейс в Сочи превратился для россиян в суточное ожидание
Гергиев предложил создать театральный квартал в Петербурге
В ГД раскрыли катастрофические последствия получения Киевом ядерного оружия
Появились кадры задержания агента, готовившего атаку на кубанский аэродром
Целый район Москвы впервые в мире доверят управлению ИИ
В Роскосмосе назвали космонавтов в экипаже Crew-13
Молодого рецидивиста задержали после кражи сливочного масла в Петербурге
В Госкомитете по делам архивов Крыма оценили введенные против них санкции
В Госдуме назвали способ предотвратить диверсии СБУ на территории России
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.