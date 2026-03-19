19 марта 2026 в 15:01

Названа причина, почему Украина не хочет договариваться с Трампом

Американист Дудаков: Украина больше не видит смысла договариваться с Трампом

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/ AdMedia/Global Look Press
Украинские власти больше не видят смысла в попытках договариваться с президентом США Дональдом Трампом, так как считают его положение в преддверии выборов в конгресс слишком слабым для оказания реального влияния, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, Киев делает ставку на скорую победу демократов на промежуточных выборах.

В контексте отношений Киева с американцами, ему сейчас нет никакого смысла о чем-то договариваться с Трампом. Полгода до выборов в конгресс. На них демократы, скорее всего, побеждают. Тогда уже Трамп точно окончательно превращается в хромую утку. В этой связи, я думаю, что, у главы Белого дома будут серьезные проблемы с тем, чтобы найти какие-то рычаги давления на Киев. Единственное, что сейчас у него есть, — это антикоррупционный трек и антикоррупционное расследование. Я думаю, что этим Трамп и будет пользоваться, — пояснил Дудаков.

Ранее политолог Андрей Кортунов предположил, что США не собираются прекращать переговоры по урегулированию украинского конфликта из-за войны с Ираном. По его словам, продолжительность паузы в мирном процессе зависит только от сроков разрешения кризиса на Ближнем Востоке.

Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин потребовал наказывать военных невзирая на звания и заслуги
Юрист ответил, стоит ли привязывать ОСАГО к водителю
Путин обозначил ключевые задачи прокуроров
Путин рассказал, сколько россиян обратились в прокуратуру в 2025 году
Путин поручил прокурорам проконтролировать выплаты участникам СВО
Психолог оценила инициативу отправлять бездетных женщин к специалисту
Рязанская полиция задержала рецидивиста, обокравшего знакомую
XXVII рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» запустил прием заявок
Текстиль и свет: как ткани меняют атмосферу комнаты вечером
ВСУ угрожают жизни россиян из 124 населенных пунктов
Спецпосланник США сформулировал приоритеты Вашингтона в мире
В Иране опровергли информацию о назначении нового главы Совбеза
Эксперт объяснил, почему не всем бизнесам нужно внедрять ИИ
Юрист объяснила, зачем москвичи покупают квартиры в Воркуте
Европейский судья сравнил выступления Гуменника на Олимпиаде и ЧР
«Пашут в три пота»: в «Газпроме» объявили о наступлении времени «быков»
«Время новых впечатлений»: Буланова рассказала о тоске по «нулевым»
«Радиостанция Судного дня» передала два сообщения в эфир
Двум приграничным регионам России выделят около 7 млрд рублей
Россия доставила в Мозамбик палатки и продукты
Дальше
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

