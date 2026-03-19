Названа причина, почему Украина не хочет договариваться с Трампом

Украинские власти больше не видят смысла в попытках договариваться с президентом США Дональдом Трампом, так как считают его положение в преддверии выборов в конгресс слишком слабым для оказания реального влияния, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, Киев делает ставку на скорую победу демократов на промежуточных выборах.

В контексте отношений Киева с американцами, ему сейчас нет никакого смысла о чем-то договариваться с Трампом. Полгода до выборов в конгресс. На них демократы, скорее всего, побеждают. Тогда уже Трамп точно окончательно превращается в хромую утку. В этой связи, я думаю, что, у главы Белого дома будут серьезные проблемы с тем, чтобы найти какие-то рычаги давления на Киев. Единственное, что сейчас у него есть, — это антикоррупционный трек и антикоррупционное расследование. Я думаю, что этим Трамп и будет пользоваться, — пояснил Дудаков.

Ранее политолог Андрей Кортунов предположил, что США не собираются прекращать переговоры по урегулированию украинского конфликта из-за войны с Ираном. По его словам, продолжительность паузы в мирном процессе зависит только от сроков разрешения кризиса на Ближнем Востоке.