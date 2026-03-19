Премьер-министра переизбрали в Таиланде

Парламент Таиланда переизбрал Анутхина Чанвиракуна на должность 33-го премьер-министра страны, сообщил в четверг, 19 марта, спикер парламента Сопхон Сарам. Срок его полномочий продлится с 2026 по 2030 год.

Кандидатуру Чанвиракуна поддержали 293 парламентария, в то время как его главный соперник Наттхапхонг Рыангпаньявут получил 119 голосов. Еще 86 депутатов предпочли воздержаться.

