19 марта 2026 в 10:16

Премьер-министра переизбрали в Таиланде

Анутхина Чанвиракуна снова избрали на должность премьер-министра Таиланда

Анутхин Чанвиракун Фото: Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency/Global Look Press
Парламент Таиланда переизбрал Анутхина Чанвиракуна на должность 33-го премьер-министра страны, сообщил в четверг, 19 марта, спикер парламента Сопхон Сарам. Срок его полномочий продлится с 2026 по 2030 год.

Кандидатуру Чанвиракуна поддержали 293 парламентария, в то время как его главный соперник Наттхапхонг Рыангпаньявут получил 119 голосов. Еще 86 депутатов предпочли воздержаться.

Ранее политолог Фархад Ибрагимов заявил, что избрание Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана стало закономерным результатом работы его отца. Аятолла идеально подходит на эту роль, так как с юных лет был погружен в политику и разбирается в нюансах внутренней и внешней политики, а также в отношениях между элитными группами. Ибрагимов отметил, что Али Хаменеи создал мощный клан и сеть сторонников, что делает передачу власти сыну естественным и стабильным сценарием.

Таиланд
выборы
премьер-министры
парламент
