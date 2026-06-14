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14 июня 2026 в 09:48

Раскрыта судьба пропавшего 11-летнего мальчика в Башкирии

KP.RU: в Башкирии нашли тело пропавшего на реке 11-летнего мальчика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Башкирии после четырех дней поисков обнаружено тело 11-летнего мальчика, утонувшего в реке, сообщает KP.RU. Сотрудники экстренных служб и волонтеры прочесывали акваторию в Дюртюлинском районе, но спасти ребенка не удалось. Трагический инцидент произошел еще 23 мая.

Мальчик, закончивший четвертый класс, отправился с друзьями на рыбалку к реке Белой. После ловли рыбы дети решили искупаться: ребенок нырнул у платформы и скрылся под водой. Друзья позвали взрослых, но спасатели и водолазы не смогли найти его живым.

Ранее пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Татарстан сообщила, что в акватории Волги опрокинулся сапборд, на котором без спасательных жилетов находились мужчина и четырехлетний ребенок — оба погибли. Трагедия случилась недалеко от поселка Октябрьский, расположенного в Зеленодольском районе.

Кроме того, пресс-служба регионального управления МЧС по Ленинградской области сообщила, что несовершеннолетний утонул во время купания в озере. Инцидент произошел в населенном пункте Колтуши Всеволожского района.

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